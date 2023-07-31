31 июля 2023

Пермяка отправят на лечение за убийство бывшей жены и ее любовника

Экспертиза признала пермяка, убившего жену и ее любовника, нуждающимся в лечении
© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, решетка, замок, душевнобольной
Лечение предполагается в учреждении закрытого типа Фото:

В Краснокамске (Пермский край) завершено расследование дела о двойном убийстве: 60-летний мужчина зарезал ножом свою бывшую жену и ее сожителя. Тела он спрятал в пристрое своей квартиры. Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина нуждается в лечении, сообщили в Следственном комитете

«В отношении мужчины в ходе следствия была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам он признан нуждающимся в применении принудительных мер медицинского характера», — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что на принудительное лечение суд отправил пермячку, которая заказала убийство своей подруги и ее пятилетней дочери. Также в психиатрический стационар направили женщину, которая зарезала шестилетнюю дочь.

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В Краснокамске (Пермский край) завершено расследование дела о двойном убийстве: 60-летний мужчина зарезал ножом свою бывшую жену и ее сожителя. Тела он спрятал в пристрое своей квартиры. Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина нуждается в лечении, сообщили в Следственном комитете «В отношении мужчины в ходе следствия была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам он признан нуждающимся в применении принудительных мер медицинского характера», — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю. Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что на принудительное лечение суд отправил пермячку, которая заказала убийство своей подруги и ее пятилетней дочери. Также в психиатрический стационар направили женщину, которая зарезала шестилетнюю дочь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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