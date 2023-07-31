Пермяка отправят на лечение за убийство бывшей жены и ее любовника

В Краснокамске (Пермский край) завершено расследование дела о двойном убийстве: 60-летний мужчина зарезал ножом свою бывшую жену и ее сожителя. Тела он спрятал в пристрое своей квартиры. Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина нуждается в лечении, сообщили в Следственном комитете
«В отношении мужчины в ходе следствия была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам он признан нуждающимся в применении принудительных мер медицинского характера», — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.
Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что на принудительное лечение суд отправил пермячку, которая заказала убийство своей подруги и ее пятилетней дочери. Также в психиатрический стационар направили женщину, которая зарезала шестилетнюю дочь.
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