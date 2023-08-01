Экс-зампред пермского правительства просит суд приостановить рассмотрение ее дела

Защита бывшего вице-премьера Пермского края Лопаевой требует приостановить ее судебный процесс

02 августа 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева не торопится узнать решение суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева просит суд приостановить рассмотрение ее уголовного дела пока не найдут экс-директора фонда «Содействие 21 век» Елену Найданову, которая 8 июля сбежала из страны. Соответствующую апелляционную жалобу подали защитники Лопаевой в Пермский краевой суд. Об этом они заявили во время заседания в Ленинском райсуде. «Мы подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда о том, что рассмотрение уголовного дела возможно без Найдановой. По нашему мнению, это невозможно и нарушает права подзащитной», — передает корреспондент URA.RU слова адвокатов. По мнению юристов, нарушением является то, что они не могут задать уточняющие вопросы Найдановой, а без этого невозможно сделать выводы и выстроить линию защиты. В ближайшее время краевой суд рассмотрит жалобу, она уже поступила и зарегистрирована. Лопаеву и Найданову обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». По версии следствия деньги выводились через проведение фиктивных мероприятий. Экс-директор фонда Елена Найданова после побега из РФ заочно арестована.

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева просит суд приостановить рассмотрение ее уголовного дела пока не найдут экс-директора фонда «Содействие 21 век» Елену Найданову, которая 8 июля сбежала из страны. Соответствующую апелляционную жалобу подали защитники Лопаевой в Пермский краевой суд. Об этом они заявили во время заседания в Ленинском райсуде. «Мы подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда о том, что рассмотрение уголовного дела возможно без Найдановой. По нашему мнению, это невозможно и нарушает права подзащитной», — передает корреспондент URA.RU слова адвокатов. По мнению юристов, нарушением является то, что они не могут задать уточняющие вопросы Найдановой, а без этого невозможно сделать выводы и выстроить линию защиты. В ближайшее время краевой суд рассмотрит жалобу, она уже поступила и зарегистрирована. Лопаеву и Найданову обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». По версии следствия деньги выводились через проведение фиктивных мероприятий. Экс-директор фонда Елена Найданова после побега из РФ заочно арестована.