01 августа 2023

Экс-зампред пермского правительства просит суд приостановить рассмотрение ее дела

Защита бывшего вице-премьера Пермского края Лопаевой требует приостановить ее судебный процесс
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , лопаева елена
Елена Лопаева не торопится узнать решение суда Фото:

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева просит суд приостановить рассмотрение ее уголовного дела пока не найдут экс-директора фонда «Содействие 21 век» Елену Найданову, которая 8 июля сбежала из страны. Соответствующую апелляционную жалобу подали защитники Лопаевой в Пермский краевой суд. Об этом они заявили во время заседания в Ленинском райсуде.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда о том, что рассмотрение уголовного дела возможно без Найдановой. По нашему мнению, это невозможно и нарушает права подзащитной», — передает корреспондент URA.RU слова адвокатов.

По мнению юристов, нарушением является то, что они не могут задать уточняющие вопросы Найдановой, а без этого невозможно сделать выводы и выстроить линию защиты. В ближайшее время краевой суд рассмотрит жалобу, она уже поступила и зарегистрирована.

Лопаеву и Найданову обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». По версии следствия деньги выводились через проведение фиктивных мероприятий. Экс-директор фонда Елена Найданова после побега из РФ заочно арестована.

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Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева просит суд приостановить рассмотрение ее уголовного дела пока не найдут экс-директора фонда «Содействие 21 век» Елену Найданову, которая 8 июля сбежала из страны. Соответствующую апелляционную жалобу подали защитники Лопаевой в Пермский краевой суд. Об этом они заявили во время заседания в Ленинском райсуде. «Мы подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда о том, что рассмотрение уголовного дела возможно без Найдановой. По нашему мнению, это невозможно и нарушает права подзащитной», — передает корреспондент URA.RU слова адвокатов. По мнению юристов, нарушением является то, что они не могут задать уточняющие вопросы Найдановой, а без этого невозможно сделать выводы и выстроить линию защиты. В ближайшее время краевой суд рассмотрит жалобу, она уже поступила и зарегистрирована. Лопаеву и Найданову обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». По версии следствия деньги выводились через проведение фиктивных мероприятий. Экс-директор фонда Елена Найданова после побега из РФ заочно арестована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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