Зам Турчака летит на Урал с предвыборной ревизией

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© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, кожемяко олег, перминов сергей
Сергей Перминов уже экзаменовал екатеринбургский штаб — в июне Фото:

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака Сергей Перминов соберет в полпредстве президента РФ в УрФО совещание по выборам в гордумы Екатеринбурга и Тюмени. По словам источника URA.RU в партии, оно намечено на 3 августа.

Как ЕР и ее кандидатов собираются продвигать в Екатеринбурге, какие угрозы существуют, Перминову расскажут губернатор Евгений Куйвашев (глава реготделения партии), его зам Олег Чемезов (курирует одномандатные округа) и мэр Алексей Орлов. В конце июня Орлов и его политтехнологи уже общались с Перминовым — на защите предвыборной стратегии.

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Серьезных замечаний у Перминова тогда не было. Какого-то особенного впечатления на него не произвело и сообщение об антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая тогда вела переговоры с оппозиционными партиями — чтобы противостоять в округах победителям праймериз «Единой России». Но переговоры провалились, последовавшая за ними попытка массово зарегистрировать самовыдвиженцев — пока тоже.

Докладчиками от Тюмени заявлены мэр Руслан Кухарук, лидер реготделения ЕР Андрей Артюхов, и замгубернатора Павел Белявский. Выборы в думу Тюмени проходят по более прогнозируемому для политадминистраторов сценарию. Основное их внимание направлено на переизбрание действующего губернатора Александра Моора.

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Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака Сергей Перминов соберет в полпредстве президента РФ в УрФО совещание по выборам в гордумы Екатеринбурга и Тюмени. По словам источника URA.RU в партии, оно намечено на 3 августа. Как ЕР и ее кандидатов собираются продвигать в Екатеринбурге, какие угрозы существуют, Перминову расскажут губернатор Евгений Куйвашев (глава реготделения партии), его зам Олег Чемезов (курирует одномандатные округа) и мэр Алексей Орлов. В конце июня Орлов и его политтехнологи уже общались с Перминовым — на защите предвыборной стратегии. Серьезных замечаний у Перминова тогда не было. Какого-то особенного впечатления на него не произвело и сообщение об антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая тогда вела переговоры с оппозиционными партиями — чтобы противостоять в округах победителям праймериз «Единой России». Но переговоры провалились, последовавшая за ними попытка массово зарегистрировать самовыдвиженцев — пока тоже. Докладчиками от Тюмени заявлены мэр Руслан Кухарук, лидер реготделения ЕР Андрей Артюхов, и замгубернатора Павел Белявский. Выборы в думу Тюмени проходят по более прогнозируемому для политадминистраторов сценарию. Основное их внимание направлено на переизбрание действующего губернатора Александра Моора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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