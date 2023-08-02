Зам Турчака летит на Урал с предвыборной ревизией

02 августа 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Сергей Перминов уже экзаменовал екатеринбургский штаб — в июне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака Сергей Перминов соберет в полпредстве президента РФ в УрФО совещание по выборам в гордумы Екатеринбурга и Тюмени. По словам источника URA.RU в партии, оно намечено на 3 августа. Как ЕР и ее кандидатов собираются продвигать в Екатеринбурге, какие угрозы существуют, Перминову расскажут губернатор Евгений Куйвашев (глава реготделения партии), его зам Олег Чемезов (курирует одномандатные округа) и мэр Алексей Орлов. В конце июня Орлов и его политтехнологи уже общались с Перминовым — на защите предвыборной стратегии. Новость по теме Руководство «Единой России» оценило угрозу на выборах в Екатеринбурге Серьезных замечаний у Перминова тогда не было. Какого-то особенного впечатления на него не произвело и сообщение об антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая тогда вела переговоры с оппозиционными партиями — чтобы противостоять в округах победителям праймериз «Единой России». Но переговоры провалились, последовавшая за ними попытка массово зарегистрировать самовыдвиженцев — пока тоже. Докладчиками от Тюмени заявлены мэр Руслан Кухарук, лидер реготделения ЕР Андрей Артюхов, и замгубернатора Павел Белявский. Выборы в думу Тюмени проходят по более прогнозируемому для политадминистраторов сценарию. Основное их внимание направлено на переизбрание действующего губернатора Александра Моора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака Сергей Перминов соберет в полпредстве президента РФ в УрФО совещание по выборам в гордумы Екатеринбурга и Тюмени. По словам источника URA.RU в партии, оно намечено на 3 августа. Как ЕР и ее кандидатов собираются продвигать в Екатеринбурге, какие угрозы существуют, Перминову расскажут губернатор Евгений Куйвашев (глава реготделения партии), его зам Олег Чемезов (курирует одномандатные округа) и мэр Алексей Орлов. В конце июня Орлов и его политтехнологи уже общались с Перминовым — на защите предвыборной стратегии. Серьезных замечаний у Перминова тогда не было. Какого-то особенного впечатления на него не произвело и сообщение об антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая тогда вела переговоры с оппозиционными партиями — чтобы противостоять в округах победителям праймериз «Единой России». Но переговоры провалились, последовавшая за ними попытка массово зарегистрировать самовыдвиженцев — пока тоже. Докладчиками от Тюмени заявлены мэр Руслан Кухарук, лидер реготделения ЕР Андрей Артюхов, и замгубернатора Павел Белявский. Выборы в думу Тюмени проходят по более прогнозируемому для политадминистраторов сценарию. Основное их внимание направлено на переизбрание действующего губернатора Александра Моора.