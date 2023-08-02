Зам Турчака летит на Урал с предвыборной ревизией

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака Сергей Перминов соберет в полпредстве президента РФ в УрФО совещание по выборам в гордумы Екатеринбурга и Тюмени. По словам источника URA.RU в партии, оно намечено на 3 августа.
Как ЕР и ее кандидатов собираются продвигать в Екатеринбурге, какие угрозы существуют, Перминову расскажут губернатор Евгений Куйвашев (глава реготделения партии), его зам Олег Чемезов (курирует одномандатные округа) и мэр Алексей Орлов. В конце июня Орлов и его политтехнологи уже общались с Перминовым — на защите предвыборной стратегии.
Серьезных замечаний у Перминова тогда не было. Какого-то особенного впечатления на него не произвело и сообщение об антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая тогда вела переговоры с оппозиционными партиями — чтобы противостоять в округах победителям праймериз «Единой России». Но переговоры провалились, последовавшая за ними попытка массово зарегистрировать самовыдвиженцев — пока тоже.
Докладчиками от Тюмени заявлены мэр Руслан Кухарук, лидер реготделения ЕР Андрей Артюхов, и замгубернатора Павел Белявский. Выборы в думу Тюмени проходят по более прогнозируемому для политадминистраторов сценарию. Основное их внимание направлено на переизбрание действующего губернатора Александра Моора.
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