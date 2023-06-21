Руководство «Единой России» оценило угрозу на выборах в Екатеринбурге

Партийные топ-менеджеры не стали сильно критиковать администраторов екатеринбургской кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральное руководство «Единой России» поставило Екатеринбург в «желтую» зону на карте российских выборов — то есть со средним уровнем угрозы. Это было озвучено на презентации предвыборной стратегии мэрии, которая, по данным URA.RU, завершилась поздно вечером 21 июня.

Принимал доклад замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Отчитывался — политтехнолог Алексей Ширинкин (работал в штабе челябинского губернатора Алексея Текслера). Он входит в городской штаб и отвечает за продвижение партийного списка на выборах в думу. Мэр Алексей Орлов слушал по «зуму» из Hyatt, где сидел с помощником президента РФ Владимиром Мединским. В целом защита, как утверждают сразу несколько источников агентства, прошла без серьезных замечаний. Доклад включал в себя позиционирование списка и кандидатов, результаты соцопросов, концепцию агитационно-печатных материалов и прогнозы по исходу кампании.

Орлов хочет установить над думой полный контроль. Для этого он решил сократить большую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который в 2018-м (Орлов тогда работал в областном правительстве) сформировал ее, выполняя задание губернатора Евгения Куйвашева по зачистке мэрии и гордумы от людей из старой городской команды.

Весной, при подготовке к праймериз ЕР, Кочетков оспорил перед Куйвашевым предложенный Орловым вариант списка кандидатов-одномандатников. Однако по результатам кулуарных разборок глава региона утвердил вариант, выгодный именно мэру, заручившемуся поддержкой других статусных бизнесменов. Кочетков и его окружение, получившие в итоговом списке пять мест, с этим не смирились и выдвинули на праймериз кандидатов, которых Куйвашев не утвердил. Все эти кандидаты проиграли. Более того, мэрия провернула интригу и сместила лояльного Кочеткову и согласованного Куйвашевым депутата Антона Швалева с проходного на полупроходное место в общегородской части партсписка.

Не сумев получить представительство в списке кандидатов от «Единой России», антимэрский альянс, вероятно, в качестве основной площадки для выдвижения использует «Справедливую Россию». Переговоры с ней продолжаются.