Заму Турчака доложили о главной проблеме мэра Екатеринбурга

Какой-то особенной реакции от Сергея Перминова участники совещания не увидели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администраторы выборов в гордуму Екатеринбурга предупредили Сергея Перминова — заместителя секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака — об угрозе в виде антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Это, по данным URA.RU, произошло на совещании, где команда главы города Алексея Орлова защищала перед москвичами свою стратегию.

Встреча в формате ВКС завершилась поздно вечером 21 июня. Докладчиком от Екатеринбурга выступал политтехнолог Алексей Ширинкин, который в городском штабе отвечает за продвижение списка «Единой России». Орлов просто слушал — он в этот момент сидел в Hyatt с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

«Говоря об угрозах, Ширинкин озвучил, что на выборах действует команда оппонентов [Орлова] под лидерством местного бизнесмена Кочеткова, что он готов вливать серьезные ресурсы в продвижение своих кандидатов, что все они, скорее всего, пойдут от „Яблока“ и „Справедливой России“», — поделился один из свидетелей разговора. По его словам, Перминов на эту информацию «особо не отреагировал». Серьезных замечаний к стратегии у него не возникло.

Как писало URA.RU, Орлов хочет сократить большую фракцию Кочеткова в гордуме. Бизнесмен этому сопротивляется. Не сумев добиться победы своих кандидатов на праймериз, он использует для их выдвижения на основные выборы другие политические платформы. Переговоры с их представителями, как ожидается, продлятся до конца июня.