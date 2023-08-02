Подробности ДТП с диким животным неизвестны
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) водитель черной иномарки сбил перебегающего через дорогу лося. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«На ЕКАД сбили лося. ДТП произошло недалеко от съезда на Серовский тракт. Подробности неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД. В пресс-службе ведомства отметили, что обращений не поступало.
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