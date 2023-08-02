02 августа 2023

На ЕКАД водитель иномарки сбил лося. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Подробности ДТП с диким животным неизвестны Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) водитель черной иномарки сбил перебегающего через дорогу лося. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На ЕКАД сбили лося. ДТП произошло недалеко от съезда на Серовский тракт. Подробности неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД. В пресс-службе ведомства отметили, что обращений не поступало.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) водитель черной иномарки сбил перебегающего через дорогу лося. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На ЕКАД сбили лося. ДТП произошло недалеко от съезда на Серовский тракт. Подробности неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД. В пресс-службе ведомства отметили, что обращений не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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