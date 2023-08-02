На ЕКАД водитель иномарки сбил лося. Видео

03 августа 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Подробности ДТП с диким животным неизвестны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) водитель черной иномарки сбил перебегающего через дорогу лося. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На ЕКАД сбили лося. ДТП произошло недалеко от съезда на Серовский тракт. Подробности неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД. В пресс-службе ведомства отметили, что обращений не поступало.

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) водитель черной иномарки сбил перебегающего через дорогу лося. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На ЕКАД сбили лося. ДТП произошло недалеко от съезда на Серовский тракт. Подробности неизвестны», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД. В пресс-службе ведомства отметили, что обращений не поступало.