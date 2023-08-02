02 августа 2023

В Новом Уренгое потратят почти два миллиона рублей на устройство пандуса

Власти Нового Уренгоя потратят один миллион семьсот тысяч рублей на обновление крыльца
© Служба новостей «URA.RU»
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Пандус в 32 школе. Сургут, инвалид, пандус
В Новом Уренгое отремонтируют вход в подъезд за 1,7 миллиона рублей Фото:

В Новом Уренгое потратят более одного миллиона семисот тысяч рублей, на постройку пандуса и обновление входной группы в соответствие с потребностями маломобильных граждан. Информация об этом следует из карточки закупки.

«Объект закупки — выполнение ремонтных работ по обеспечению доступности входной группы многоквартирного дома для маломобильных групп населения, расположенного по адресу: Ленинградский проспект, дом 10д (2 подъезд). Начальная цена — 1 миллион 724 тысячи 770 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки».

Предполагается, что будут проведены работы по ремонту крыльца, замене дверных блоков, демонтажу старого пандуса и установки нового. На необходимые работы будущему подрядчику отводится 90 дней.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нового Уренгоя, с просьбой прокомментировать, как изменится внешний облик входной группы. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Новом Уренгое потратят более одного миллиона семисот тысяч рублей, на постройку пандуса и обновление входной группы в соответствие с потребностями маломобильных граждан. Информация об этом следует из карточки закупки. «Объект закупки — выполнение ремонтных работ по обеспечению доступности входной группы многоквартирного дома для маломобильных групп населения, расположенного по адресу: Ленинградский проспект, дом 10д (2 подъезд). Начальная цена — 1 миллион 724 тысячи 770 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». Предполагается, что будут проведены работы по ремонту крыльца, замене дверных блоков, демонтажу старого пандуса и установки нового. На необходимые работы будущему подрядчику отводится 90 дней. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нового Уренгоя, с просьбой прокомментировать, как изменится внешний облик входной группы. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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