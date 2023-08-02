В Новом Уренгое потратят почти два миллиона рублей на устройство пандуса

В Новом Уренгое потратят более одного миллиона семисот тысяч рублей, на постройку пандуса и обновление входной группы в соответствие с потребностями маломобильных граждан. Информация об этом следует из карточки закупки.
«Объект закупки — выполнение ремонтных работ по обеспечению доступности входной группы многоквартирного дома для маломобильных групп населения, расположенного по адресу: Ленинградский проспект, дом 10д (2 подъезд). Начальная цена — 1 миллион 724 тысячи 770 рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки».
Предполагается, что будут проведены работы по ремонту крыльца, замене дверных блоков, демонтажу старого пандуса и установки нового. На необходимые работы будущему подрядчику отводится 90 дней.
Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нового Уренгоя, с просьбой прокомментировать, как изменится внешний облик входной группы. На момент публикации новости ответ не получен.
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