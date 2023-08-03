Дважды уволенная пермячка отсудила у крупного тепличного комплекса миллионы рублей

Дважды уволенный экономист тепличного комплекса «Пермский» отсудила 3,8 млн рублей

04 августа 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону уволенного экономиста, но работодатель вновь отказался восстанавливать ее в должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми, дважды незаконно уволенная работодателем, отсудила больше 3,8 млн рублей. Женщине удалось восстановиться на рабочем месте только с помощью Пермского краевого суда в 2022 году. Но после этого пермячку вновь уволили, говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме Пермячка отсудила у тепличного комплекса более миллиона рублей «Суд установил недобросовестность работодателя при проведении мероприятий по сокращению штата в отношении должности истца. Решением суда приказ об увольнении признан незаконным, истец восстановлена на работе в прежней должности. С работодателя в пользу уволенной работницы взыскано 3 815 203 рублей 98 копеек», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. В указанную сумму вошли зарплата за время вынужденного прогула с апреля 2022-го по июнь 2023 года, а также премии, отпускные, компенсации за неиспользованный отпуск, задержку выплат и за моральный вред. В судебном определении указано, что истцом по делу являлась начальник планово-экономического отдела тепличного комплекса «Пермский» Маргарита Сажина. 9 июня по решению суда Сажина должна была быть восстановлена на работе, однако 21 июня она в третий раз обратилась в Свердловский районный суд Перми с иском о признании увольнения незаконным. Дело назначено к рассмотрению в сентябре. Тепличный комплекс «Пермский» расположен в Чусовом и является крупнейшим проектом по производству овощей в закрытом грунте на территории региона. Инвестпроект реализован в конце 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми, дважды незаконно уволенная работодателем, отсудила больше 3,8 млн рублей. Женщине удалось восстановиться на рабочем месте только с помощью Пермского краевого суда в 2022 году. Но после этого пермячку вновь уволили, говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте». «Суд установил недобросовестность работодателя при проведении мероприятий по сокращению штата в отношении должности истца. Решением суда приказ об увольнении признан незаконным, истец восстановлена на работе в прежней должности. С работодателя в пользу уволенной работницы взыскано 3 815 203 рублей 98 копеек», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. В указанную сумму вошли зарплата за время вынужденного прогула с апреля 2022-го по июнь 2023 года, а также премии, отпускные, компенсации за неиспользованный отпуск, задержку выплат и за моральный вред. В судебном определении указано, что истцом по делу являлась начальник планово-экономического отдела тепличного комплекса «Пермский» Маргарита Сажина. 9 июня по решению суда Сажина должна была быть восстановлена на работе, однако 21 июня она в третий раз обратилась в Свердловский районный суд Перми с иском о признании увольнения незаконным. Дело назначено к рассмотрению в сентябре. Тепличный комплекс «Пермский» расположен в Чусовом и является крупнейшим проектом по производству овощей в закрытом грунте на территории региона. Инвестпроект реализован в конце 2021 года.