Пермячка отсудила у тепличного комплекса более миллиона рублей

Работнице не оплатили сверхурочную работу и не выдали премию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тепличный комплекс «Пермский», который выращивает огурцы и помидоры для пермских продуктовых сетей, выплатит своей работнице более миллиона рублей по решению суда. Об этом рассказали в пресс-службе Чусовского городского суда.

«Суд рассмотрел гражданское дело к ответчику ООО «Тепличный комплекс «Пермский» о взыскании заработной платы за сверхурочную работу, премии по итогам года, процентов. Также истица потребовала взыскать с комплекса компенсацию морального вреда», — сообщили в суде.

Работница в суде рассказала, что в период с октября 2020 года по июнь 2021 года она была вынуждена работать сверхурочно, однако ей за это не заплатили. Кроме того, работодатель необоснованно не выплатил ей премию по итогам за 2020 год, хотя другие сотрудники ее получили.

Суд удовлетворил требования истицы и взыскал в ее пользу в общей сумме 1 144 849 рублей. Из них 338 994 рублей — задолженность по зарплате за сверхурочную работу, 97 034рублей — проценты за задержку в выплате за сверхурочные часы, 546 250 рублей — задолженность по невыплаченной премии по итогам за 2020 год, 142 571 рублей — проценты за задержку в выплате премии и 20 тысяч рублей — компенсация морального вреда.

Ранее URA.RU сообщало, что аграрии тепличного комплекса «Пермский» получили престижные награды на сельскохозяйственной выставке. Всего на предприятии трудится порядка 500 жителей Чусового и соседних населенных пунктов.