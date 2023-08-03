В Челябинске горит спортивный центр силовиков

В Челябинске сотрудники ГУ МЧС 4 августа работают над ликвидацией пожара в ЧРО «Динамо», в котором силовые структуры проводят тренировки и соревнования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, горит крыша нежилого здания.
«Возгорание на кровле одноэтажного нежилого здания. Подразделения на месте, работают. По предварительным данным, без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что более подробная информация будет предоставлена позже. Как сообщает издание «Первый областной», в центре загорелась кровля тира.
URA.RU пыталось связаться с приемной «Динамо». По номеру телефона, обозначенному на официальном сайте организации, на звонок не ответили.
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