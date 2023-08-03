03 августа 2023

В Челябинске горит спортивный центр силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные проверяют гидрант. Челябинск., пожарный гидрант
Пожарные ликвидируют пожар в ЧРО «Динамо» (архивное фото) Фото:

В Челябинске сотрудники ГУ МЧС 4 августа работают над ликвидацией пожара в ЧРО «Динамо», в котором силовые структуры проводят тренировки и соревнования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, горит крыша нежилого здания.

«Возгорание на кровле одноэтажного нежилого здания. Подразделения на месте, работают. По предварительным данным, без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что более подробная информация будет предоставлена позже. Как сообщает издание «Первый областной», в центре загорелась кровля тира.

URA.RU пыталось связаться с приемной «Динамо». По номеру телефона, обозначенному на официальном сайте организации, на звонок не ответили.

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В Челябинске сотрудники ГУ МЧС 4 августа работают над ликвидацией пожара в ЧРО «Динамо», в котором силовые структуры проводят тренировки и соревнования. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, горит крыша нежилого здания. «Возгорание на кровле одноэтажного нежилого здания. Подразделения на месте, работают. По предварительным данным, без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве уточнили, что более подробная информация будет предоставлена позже. Как сообщает издание «Первый областной», в центре загорелась кровля тира. URA.RU пыталось связаться с приемной «Динамо». По номеру телефона, обозначенному на официальном сайте организации, на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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