05 августа 2023

На Украине раскрыли, почему ВСУ атакует гражданские суда

Украинский режиссер Лопатенок: ВСУ атакует гражданские суда из-за провала в наступлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол ветеранских организаций в Окружном доме офицеров. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, ВСУ, дрон
По мнению украинского режиссера, дроны атакуют российские корабли из-за неудачного контрнаступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ осуществляет нападения на гражданские суда России из-за неудачного контраступления и для того, чтобы порадовать украинцев «хорошими новостями». Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок.

«Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов. Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер „Сиг“ — это последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора», — сообщил Лопатенок на своей странице в twitter, уточнив, что после провалов на поле боя публике нужно предоставить «хорошие новости». А атака на корабли — «старый украинский трюк».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаку на гражданские суда в Черном море. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк после удара дрона ВСУ по танкеру в Керченском заливе.

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ВСУ осуществляет нападения на гражданские суда России из-за неудачного контраступления и для того, чтобы порадовать украинцев «хорошими новостями». Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок. «Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов. Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер „Сиг“ — это последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора», — сообщил Лопатенок на своей странице в twitter, уточнив, что после провалов на поле боя публике нужно предоставить «хорошие новости». А атака на корабли — «старый украинский трюк». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаку на гражданские суда в Черном море. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк после удара дрона ВСУ по танкеру в Керченском заливе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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