На Украине раскрыли, почему ВСУ атакует гражданские суда

Украинский режиссер Лопатенок: ВСУ атакует гражданские суда из-за провала в наступлении

06 августа 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

По мнению украинского режиссера, дроны атакуют российские корабли из-за неудачного контрнаступления Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ осуществляет нападения на гражданские суда России из-за неудачного контраступления и для того, чтобы порадовать украинцев «хорошими новостями». Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок. «Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов. Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер „Сиг“ — это последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора», — сообщил Лопатенок на своей странице в twitter, уточнив, что после провалов на поле боя публике нужно предоставить «хорошие новости». А атака на корабли — «старый украинский трюк». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаку на гражданские суда в Черном море. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк после удара дрона ВСУ по танкеру в Керченском заливе.

ВСУ осуществляет нападения на гражданские суда России из-за неудачного контраступления и для того, чтобы порадовать украинцев «хорошими новостями». Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок. «Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов. Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер „Сиг“ — это последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора», — сообщил Лопатенок на своей странице в twitter, уточнив, что после провалов на поле боя публике нужно предоставить «хорошие новости». А атака на корабли — «старый украинский трюк». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаку на гражданские суда в Черном море. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк после удара дрона ВСУ по танкеру в Керченском заливе.