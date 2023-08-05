На Украине раскрыли, почему ВСУ атакует гражданские суда

ВСУ осуществляет нападения на гражданские суда России из-за неудачного контраступления и для того, чтобы порадовать украинцев «хорошими новостями». Об этом заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок.
«Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов. Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер „Сиг“ — это последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора», — сообщил Лопатенок на своей странице в twitter, уточнив, что после провалов на поле боя публике нужно предоставить «хорошие новости». А атака на корабли — «старый украинский трюк».
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаку на гражданские суда в Черном море. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк после удара дрона ВСУ по танкеру в Керченском заливе.
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