В Омске поймали международного террориста, который по интернету учился делать взрывчатку

08 августа 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Задержанный учился создавать взрывчатку по интернету Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ РФ задержала гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона. Отмечается, что мужчина планировал воевать на стороне террористов из Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация). Для этого он учился создавать взрывчатку по руководству из интернета. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. «УФСБ России по Омской области при попытке выезда в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации „Исламское государство“ задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона», — пояснила Ирина Руснак в разговоре с ТАСС. По ее словам, задержанный планировал сотрудничать с боевиками и для этого обучался минно-взрывному делу, скачав руководство из интернета. Он также занимался поиском компонентов для создания взрывчатых веществ. В апреле этого года задержала одного из главарей ИГИЛ. Также в Ставропольском крае был задержан пособник запрещенной организации.

ФСБ РФ задержала гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона. Отмечается, что мужчина планировал воевать на стороне террористов из Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация). Для этого он учился создавать взрывчатку по руководству из интернета. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. «УФСБ России по Омской области при попытке выезда в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации „Исламское государство“ задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона», — пояснила Ирина Руснак в разговоре с ТАСС. По ее словам, задержанный планировал сотрудничать с боевиками и для этого обучался минно-взрывному делу, скачав руководство из интернета. Он также занимался поиском компонентов для создания взрывчатых веществ. В апреле этого года задержала одного из главарей ИГИЛ. Также в Ставропольском крае был задержан пособник запрещенной организации.