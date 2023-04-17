ФСБ задержала одного из главарей ИГИЛ*

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Задержанный признан виновным в совершении 21 преступления Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала одного из главарей ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас ему грозит пожизненное тюремное заключение, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

«ФСБ задержала одного из главарей международной террористической организации „Исламское государство“ <…> Он создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московской области и в Новосибирске», — написали в РЕН ТВ. Кроме того, задержанный намеревался применить взрывчатку в местах скопления людей, в том числе на железнодорожных объектах.

Уточняется, что для совершения терактов мужчина вербовал граждан Таджикистана и организовывал незаконное изготовление взрывчатки. Злоумышленника признали виновным в совершении 21 преступления. Он был приговорен к пожизненному тюремному сроку и штрафу в размере полутора миллионов рублей.

Ранее стало известно о привлечении к ответственности жителей Магнитогорска и Челябинска. Их осудили за критику спецоперации, а также пропаганду ИГИЛ. Виновным были назначены штрафы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала одного из главарей ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас ему грозит пожизненное тюремное заключение, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей. «ФСБ задержала одного из главарей международной террористической организации „Исламское государство“ <…> Он создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московской области и в Новосибирске», — написали в РЕН ТВ. Кроме того, задержанный намеревался применить взрывчатку в местах скопления людей, в том числе на железнодорожных объектах. Уточняется, что для совершения терактов мужчина вербовал граждан Таджикистана и организовывал незаконное изготовление взрывчатки. Злоумышленника признали виновным в совершении 21 преступления. Он был приговорен к пожизненному тюремному сроку и штрафу в размере полутора миллионов рублей. Ранее стало известно о привлечении к ответственности жителей Магнитогорска и Челябинска. Их осудили за критику спецоперации, а также пропаганду ИГИЛ. Виновным были назначены штрафы. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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