ФСБ задержала одного из главарей ИГИЛ*

17 апреля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Задержанный признан виновным в совершении 21 преступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала одного из главарей ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас ему грозит пожизненное тюремное заключение, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей. «ФСБ задержала одного из главарей международной террористической организации „Исламское государство“ <…> Он создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московской области и в Новосибирске», — написали в РЕН ТВ. Кроме того, задержанный намеревался применить взрывчатку в местах скопления людей, в том числе на железнодорожных объектах. Уточняется, что для совершения терактов мужчина вербовал граждан Таджикистана и организовывал незаконное изготовление взрывчатки. Злоумышленника признали виновным в совершении 21 преступления. Он был приговорен к пожизненному тюремному сроку и штрафу в размере полутора миллионов рублей. Ранее стало известно о привлечении к ответственности жителей Магнитогорска и Челябинска. Их осудили за критику спецоперации, а также пропаганду ИГИЛ. Виновным были назначены штрафы. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала одного из главарей ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас ему грозит пожизненное тюремное заключение, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей. «ФСБ задержала одного из главарей международной террористической организации „Исламское государство“ <…> Он создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московской области и в Новосибирске», — написали в РЕН ТВ. Кроме того, задержанный намеревался применить взрывчатку в местах скопления людей, в том числе на железнодорожных объектах. Уточняется, что для совершения терактов мужчина вербовал граждан Таджикистана и организовывал незаконное изготовление взрывчатки. Злоумышленника признали виновным в совершении 21 преступления. Он был приговорен к пожизненному тюремному сроку и штрафу в размере полутора миллионов рублей. Ранее стало известно о привлечении к ответственности жителей Магнитогорска и Челябинска. Их осудили за критику спецоперации, а также пропаганду ИГИЛ. Виновным были назначены штрафы. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.