Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала одного из главарей ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас ему грозит пожизненное тюремное заключение, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
«ФСБ задержала одного из главарей международной террористической организации „Исламское государство“ <…> Он создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московской области и в Новосибирске», — написали в РЕН ТВ. Кроме того, задержанный намеревался применить взрывчатку в местах скопления людей, в том числе на железнодорожных объектах.
Уточняется, что для совершения терактов мужчина вербовал граждан Таджикистана и организовывал незаконное изготовление взрывчатки. Злоумышленника признали виновным в совершении 21 преступления. Он был приговорен к пожизненному тюремному сроку и штрафу в размере полутора миллионов рублей.
Ранее стало известно о привлечении к ответственности жителей Магнитогорска и Челябинска. Их осудили за критику спецоперации, а также пропаганду ИГИЛ. Виновным были назначены штрафы.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.
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