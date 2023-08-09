09 августа 2023
08 августа 2023

Мобилизованный физрук из ЯНАО после ранения продолжит работать с детьми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству территории Курчатовского района в рамках Межмуниципального координационного Совета "Челябинский". Челябинск, инвалид, костыли, больной, лечение, хромой, реабилитация, пациент, восстановление
Получивший ранение боец СВО сможет продолжить работу с детьми Фото:

Власти ЯНАО помогут учителю физкультуры, раненому в зоне специальной военной операции, продолжить работу с детьми. О встрече с военнослужащим в госпитале сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«В одном из филиалов центрального военного госпиталя имени Вишневского в Подмосковье навестил нашего земляка Нурислама. До мобилизации северянин преподавал физкультуру в школе, хочет и дальше работать с детьми, обязательно поможем нашему бойцу найти занятие по душе», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов.

Нурислам планирует заниматься патриотическим воспитанием. Артюхов обещал оказать ему поддержку и содействие. После лечения в госпитале, Нурислам вернется на Ямал, где пройдет восстановление по реабилитационному сертификату. Положенные выплаты от Министерства обороны РФ он уже получил.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны принимают участие, в том числе и военнослужащие с Ямала.

Дмитрий Артюхов встретился в госпитале с раненым земляком
Дмитрий Артюхов встретился в госпитале с раненым земляком
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Власти ЯНАО помогут учителю физкультуры, раненому в зоне специальной военной операции, продолжить работу с детьми. О встрече с военнослужащим в госпитале сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «В одном из филиалов центрального военного госпиталя имени Вишневского в Подмосковье навестил нашего земляка Нурислама. До мобилизации северянин преподавал физкультуру в школе, хочет и дальше работать с детьми, обязательно поможем нашему бойцу найти занятие по душе», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Нурислам планирует заниматься патриотическим воспитанием. Артюхов обещал оказать ему поддержку и содействие. После лечения в госпитале, Нурислам вернется на Ямал, где пройдет восстановление по реабилитационному сертификату. Положенные выплаты от Министерства обороны РФ он уже получил. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны принимают участие, в том числе и военнослужащие с Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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