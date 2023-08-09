Власти ЯНАО помогут учителю физкультуры, раненому в зоне специальной военной операции, продолжить работу с детьми. О встрече с военнослужащим в госпитале сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«В одном из филиалов центрального военного госпиталя имени Вишневского в Подмосковье навестил нашего земляка Нурислама. До мобилизации северянин преподавал физкультуру в школе, хочет и дальше работать с детьми, обязательно поможем нашему бойцу найти занятие по душе», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов.
Нурислам планирует заниматься патриотическим воспитанием. Артюхов обещал оказать ему поддержку и содействие. После лечения в госпитале, Нурислам вернется на Ямал, где пройдет восстановление по реабилитационному сертификату. Положенные выплаты от Министерства обороны РФ он уже получил.
Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В защите регионов страны принимают участие, в том числе и военнослужащие с Ямала.
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