09 августа 2023

По Нижнему Тагилу начал курсировать Z-трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай. Нижний Тагил, город нижний тагил, трамвай, электрический транспорт
В Нижнем Тагил запустили трамвай с военной Z-символикой (архивное фото) Фото:

По улицам Нижнего Тагила начал ходить брендированный трамвай «Za-самбо». Запуск приурочили к 85-летнему юбилею самообороны без оружия.

«Мы вместе с мэром города Владиславом Пинаевым <…> решили забрендировать трамвай, чтобы сделать самбо узнаваемым видом спорта среди жителей. Очень надеюсь, что <…> это будет самый любимый трамвай, и наша идея вдохновит на спортивные и творческие успехи», — написал в telegram-канале координатор регионального проекта «Za самбо» Алексей Свалов.

Он назвал реализацию проекта по брендированию вагона «важным и интересным». Также Свалов поздравил жителей Нижнего Тагила с предстоящим Днем города, который будут праздновать в предстоящие пятницу и выходные (11-13 августа).

Брендированный трамвай «Za-caмбо» в Нижнем Тагиле
Брендированный трамвай «Za-caмбо» в Нижнем Тагиле

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По улицам Нижнего Тагила начал ходить брендированный трамвай «Za-самбо». Запуск приурочили к 85-летнему юбилею самообороны без оружия. «Мы вместе с мэром города Владиславом Пинаевым <…> решили забрендировать трамвай, чтобы сделать самбо узнаваемым видом спорта среди жителей. Очень надеюсь, что <…> это будет самый любимый трамвай, и наша идея вдохновит на спортивные и творческие успехи», — написал в telegram-канале координатор регионального проекта «Za самбо» Алексей Свалов. Он назвал реализацию проекта по брендированию вагона «важным и интересным». Также Свалов поздравил жителей Нижнего Тагила с предстоящим Днем города, который будут праздновать в предстоящие пятницу и выходные (11-13 августа).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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