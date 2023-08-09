По Нижнему Тагилу начал курсировать Z-трамвай

По улицам Нижнего Тагила начал ходить брендированный трамвай «Za-самбо». Запуск приурочили к 85-летнему юбилею самообороны без оружия.
«Мы вместе с мэром города Владиславом Пинаевым <…> решили забрендировать трамвай, чтобы сделать самбо узнаваемым видом спорта среди жителей. Очень надеюсь, что <…> это будет самый любимый трамвай, и наша идея вдохновит на спортивные и творческие успехи», — написал в telegram-канале координатор регионального проекта «Za самбо» Алексей Свалов.
Он назвал реализацию проекта по брендированию вагона «важным и интересным». Также Свалов поздравил жителей Нижнего Тагила с предстоящим Днем города, который будут праздновать в предстоящие пятницу и выходные (11-13 августа).
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