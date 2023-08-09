09 августа 2023

В Челябинске арестовали 12 жителей Индии за пересечение госграницы

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, служебная собака, сторожевая собака, камуфляж, охрана границы
Пограничники задержали жителей Индии на территории Октябрьского района Фото:

В Челябинске арестовали группу из 12 жителей Индии, которые пытались незаконно пересечь границу РФ в Октябрьском районе. Центральный райсуд 10 августа отправил мужчин в СИЗО на срок два месяца, сообщил источник URA.RU в судебной системе.

«Суд рассмотрел ходатайство о содержании под стражей группе жителей Индии. Принято решение отправить всех в СИЗО на два месяца, то есть до 7 октября», — сообщил источник.

Никто из обвиняемых не знает русского языка. Для проведения заседания искали переводчиков.

По данным URA.RU, мужчины направлялись из Индии в Германию с целью заработка. Заплатив агенту, который обещал доставить их в Европу, они выполняли все его требования. По итогу, в Октябрьском районе челябинские пограничники наткнулись на группу мужчин, которая пешком переходила госграницу. Все они были задержаны.

Всего в группе находилось 13 человек. Один их них несовершеннолетний. В его отношении составлен административный протокол о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ. Вскоре он будет выдворен из страны.

URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске арестовали группу из 12 жителей Индии, которые пытались незаконно пересечь границу РФ в Октябрьском районе. Центральный райсуд 10 августа отправил мужчин в СИЗО на срок два месяца, сообщил источник URA.RU в судебной системе. «Суд рассмотрел ходатайство о содержании под стражей группе жителей Индии. Принято решение отправить всех в СИЗО на два месяца, то есть до 7 октября», — сообщил источник. Никто из обвиняемых не знает русского языка. Для проведения заседания искали переводчиков. По данным URA.RU, мужчины направлялись из Индии в Германию с целью заработка. Заплатив агенту, который обещал доставить их в Европу, они выполняли все его требования. По итогу, в Октябрьском районе челябинские пограничники наткнулись на группу мужчин, которая пешком переходила госграницу. Все они были задержаны. Всего в группе находилось 13 человек. Один их них несовершеннолетний. В его отношении составлен административный протокол о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ. Вскоре он будет выдворен из страны. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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