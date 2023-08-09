Власти рассказали, когда в Перми откроет двери обновленный Дворец молодежи

Пермский Дворец молодежи получил разрешение на ввод в эксплуатацию

10 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Первое мероприятие в обновленном Дворце молодежи пройдет в начале сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Минимущества Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания Дворца молодежи на улице Петропавловской, 185. На объекте полностью завершена реконструкция, первое мероприятие в обновленном здании запланировано на начало сентября. «Реконструкция Дворца молодежи завершена. Объект получил всю разрешительную документацию и готов к открытию. Уверен, что площадка придется по душе не только пермской молодежи, но и гостям краевой столицы. В начале сентября здесь запланировано проведение первого мероприятия — Всероссийского съезда рабочей молодежи. В дальнейшем совместно с Агентством по делам молодежи и администрацией Перми важно продумать событийное наполнение дворца», — сообщил в ходе инспекции Дворца молодежи губернатор Дмитрий Махонин. В ходе реконструкции строители обновили фасад здания, расширили его площадь с 6 до 10 тысяч квадратных метров. Этого удалось добиться благодаря возведению пристроя, где планируют разместить театр «Балет Евгения Панфилова». У его коллектива появится свое помещение с отдельными входом и концертным залом. В основной части здания на трех этажах оборудованы концертный зал на 544 посадочных места, зал для репетиций, а также малый зал для проведения концертов на 121 место. Также в здании будут работать коворкинг-центр, лекционный и конференц-залы. Здание станет базой для размещения в нем команд-участников чемпионата КВН Прикамья, местного и первичного движения детей и молодежи, городского совета старшеклассников, «Юнармии», а также других молодежных объединений. Официально открыть Дворец молодежи планируют к 1 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минимущества Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания Дворца молодежи на улице Петропавловской, 185. На объекте полностью завершена реконструкция, первое мероприятие в обновленном здании запланировано на начало сентября. «Реконструкция Дворца молодежи завершена. Объект получил всю разрешительную документацию и готов к открытию. Уверен, что площадка придется по душе не только пермской молодежи, но и гостям краевой столицы. В начале сентября здесь запланировано проведение первого мероприятия — Всероссийского съезда рабочей молодежи. В дальнейшем совместно с Агентством по делам молодежи и администрацией Перми важно продумать событийное наполнение дворца», — сообщил в ходе инспекции Дворца молодежи губернатор Дмитрий Махонин. В ходе реконструкции строители обновили фасад здания, расширили его площадь с 6 до 10 тысяч квадратных метров. Этого удалось добиться благодаря возведению пристроя, где планируют разместить театр «Балет Евгения Панфилова». У его коллектива появится свое помещение с отдельными входом и концертным залом. В основной части здания на трех этажах оборудованы концертный зал на 544 посадочных места, зал для репетиций, а также малый зал для проведения концертов на 121 место. Также в здании будут работать коворкинг-центр, лекционный и конференц-залы. Здание станет базой для размещения в нем команд-участников чемпионата КВН Прикамья, местного и первичного движения детей и молодежи, городского совета старшеклассников, «Юнармии», а также других молодежных объединений. Официально открыть Дворец молодежи планируют к 1 сентября.