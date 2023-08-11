Губернатор Моор вручил награды тюменским спортсменам

Моор отметил, что Тюменская область является одним из самых спортивных регионов РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил награды спортсменам и работникам спортивных организаций в преддверии Дня физкультурника. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Александр Моор вручил награды Министерства спорта РФ 11 руководителям и работникам спортивных организаций региона. Еще четыре человека удостоены благодарностей губернатора Тюменской области. Кроме того, глава региона вручил 14 тюменским атлетам удостоверения мастеров спорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Моор отметил, что Тюменская область является одним из самых спортивных субъектов РФ. Он поблагодарил спортсменов за профессионализм и заявил, что регион гордится их достижениями. «Мы и далее будем делать все необходимое для сохранения высокого престижа нашей спортивной отрасли, чтобы для еще большего количества наших земляков физкультура и спорт были нормой жизни», — приводит слова губернатора его пресс-служба.