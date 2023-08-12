Поп-звезды выступили на опен-эйр фестивале в Сургуте. Видео

13 августа 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Группа «Вирус» исполнила свои главные хиты Фото: Размик Закарян © URA.RU Группа «Вирус», Елена Темникова, Настя Крайнова, Мари Краймбрери и Амирчик исполнили популярные хиты в Сургуте на фестивале HOPE ON AIR. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова порадовала гостей фестиваля премьерой новой песни «Вас ожидает черный Мерседес». Группа «Вирус» исполнила для сургутян все свои главные хиты. А также по просьбе зрителей музыканты спели сингл альбома «В стиле диско», — передает журналист агентства. Помимо концерта поп-звезд, на фестивале в течение дня работали и другие площадки. Для сургутян были организованы спортивные активности, лекции с участием бизнес-тренеров, выступали местные творческие коллективы. Внимание зрителей также привлекло появление в небе пилотажной группы «Барсы, которая устроила авиашоу. «Очень ждали, когда на сцену выйдет Елена Темникова, но не смогли дотерпеть до ее звездного часа. Решили посмотреть в прямой трансляции дома», — рассказал URA.RU Эдуард. «Мы с детьми развлекались на спортивных площадках, попробовали вкусные блины. Особенно внимание дочек привлекла палатка, где плели косички с канекалоном», — поделилась впечатлениями сургутянка Анна. Ранее URA.RU рассказывало о том, что группа «Вирус» выступит на опен-эйр фестивале в Сургуте. Вокалистка Ольга Лаки пообещала исполнить любимые песни и подарить жителям города отличное настроение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа «Вирус», Елена Темникова, Настя Крайнова, Мари Краймбрери и Амирчик исполнили популярные хиты в Сургуте на фестивале HOPE ON AIR. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова порадовала гостей фестиваля премьерой новой песни «Вас ожидает черный Мерседес». Группа «Вирус» исполнила для сургутян все свои главные хиты. А также по просьбе зрителей музыканты спели сингл альбома «В стиле диско», — передает журналист агентства. Помимо концерта поп-звезд, на фестивале в течение дня работали и другие площадки. Для сургутян были организованы спортивные активности, лекции с участием бизнес-тренеров, выступали местные творческие коллективы. Внимание зрителей также привлекло появление в небе пилотажной группы «Барсы, которая устроила авиашоу. «Очень ждали, когда на сцену выйдет Елена Темникова, но не смогли дотерпеть до ее звездного часа. Решили посмотреть в прямой трансляции дома», — рассказал URA.RU Эдуард. «Мы с детьми развлекались на спортивных площадках, попробовали вкусные блины. Особенно внимание дочек привлекла палатка, где плели косички с канекалоном», — поделилась впечатлениями сургутянка Анна. Ранее URA.RU рассказывало о том, что группа «Вирус» выступит на опен-эйр фестивале в Сургуте. Вокалистка Ольга Лаки пообещала исполнить любимые песни и подарить жителям города отличное настроение.