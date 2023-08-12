12 августа 2023
11 августа 2023

Поп-звезды выступили на опен-эйр фестивале в Сургуте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Музыка Свободы. Заречный, фестиваль музыка свободы, svobodafest
Группа «Вирус» исполнила свои главные хиты Фото:

Группа «Вирус», Елена Темникова, Настя Крайнова, Мари Краймбрери и Амирчик исполнили популярные хиты в Сургуте на фестивале HOPE ON AIR. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова порадовала гостей фестиваля премьерой новой песни «Вас ожидает черный Мерседес». Группа «Вирус» исполнила для сургутян все свои главные хиты. А также по просьбе зрителей музыканты спели сингл альбома «В стиле диско», — передает журналист агентства.

Помимо концерта поп-звезд, на фестивале в течение дня работали и другие площадки. Для сургутян были организованы спортивные активности, лекции с участием бизнес-тренеров, выступали местные творческие коллективы. Внимание зрителей также привлекло появление в небе пилотажной группы «Барсы, которая устроила авиашоу. «Очень ждали, когда на сцену выйдет Елена Темникова, но не смогли дотерпеть до ее звездного часа. Решили посмотреть в прямой трансляции дома», — рассказал URA.RU Эдуард. «Мы с детьми развлекались на спортивных площадках, попробовали вкусные блины. Особенно внимание дочек привлекла палатка, где плели косички с канекалоном», — поделилась впечатлениями сургутянка Анна.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что группа «Вирус» выступит на опен-эйр фестивале в Сургуте. Вокалистка Ольга Лаки пообещала исполнить любимые песни и подарить жителям города отличное настроение.

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Группа «Вирус», Елена Темникова, Настя Крайнова, Мари Краймбрери и Амирчик исполнили популярные хиты в Сургуте на фестивале HOPE ON AIR. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова порадовала гостей фестиваля премьерой новой песни «Вас ожидает черный Мерседес». Группа «Вирус» исполнила для сургутян все свои главные хиты. А также по просьбе зрителей музыканты спели сингл альбома «В стиле диско», — передает журналист агентства. Помимо концерта поп-звезд, на фестивале в течение дня работали и другие площадки. Для сургутян были организованы спортивные активности, лекции с участием бизнес-тренеров, выступали местные творческие коллективы. Внимание зрителей также привлекло появление в небе пилотажной группы «Барсы, которая устроила авиашоу. «Очень ждали, когда на сцену выйдет Елена Темникова, но не смогли дотерпеть до ее звездного часа. Решили посмотреть в прямой трансляции дома», — рассказал URA.RU Эдуард. «Мы с детьми развлекались на спортивных площадках, попробовали вкусные блины. Особенно внимание дочек привлекла палатка, где плели косички с канекалоном», — поделилась впечатлениями сургутянка Анна. Ранее URA.RU рассказывало о том, что группа «Вирус» выступит на опен-эйр фестивале в Сургуте. Вокалистка Ольга Лаки пообещала исполнить любимые песни и подарить жителям города отличное настроение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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