Власти Воронежа судятся с пенсионером из Каховки из-за льгот для беженцев

14 августа 2023 в 08:36 Размер текста - 17 +

Вопросом о строительстве жилья будет заниматься специальная комиссия, отметил юрист Сергей Кардашов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Беженец из Херсонской области выиграл суд у правительства Воронежской области по делу о жилищном сертификате, однако спустя время правительство планирует пересмотреть этот эпизод. Дело в том, что застройщик не смог построить дом за период действия договора, после чего беженец подал на компанию в суд. «Житель Каховки (Херсонская область) Виталий Шаклеин, переехавший в конце прошлого года сначала в Краснодарский край, а затем в Воронеж, где живет семья его дочери, выиграл суд у правительства Воронежской области по делу о жилищном сертификате. <…> Застройщик не смог сдать дом в срок. <…> Правительство Воронежской области намерено обжаловать решение по Шаклеину после получения мотивировочной части», — передает информацию о деле газета «Ведомости». Отмечается, что застройщик должен был сдать дом в срок действия жилищного сертификата. После этой истории дело может быть рассмотрено губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Также в дело может подключиться специальная комиссии по таким ситуациям, которая занимается вопросами предоставления льгот. Об этом рассказал юрист Шаклеина Сергей Кардашов. Однако юрист уверен, что дело имеет два исхода: Шаклеин либо получит жилищный сертификат либо нет. В последнем случае комиссия может сослаться на ранее принятое решение правительства о предоставлении льгот для покупки жилья. А в первом — беженец может получить бессрочный сертификат только через несколько лет из-за планирования бюджета в регионе, рассказал представитель правительства Воронежской области. Жилищный сертификат дает право получить жилье из государственных денег. Однако государство не оплачивают всю стоимость квартиры. Ранее URA.RU рассказывало о всех льготах для покупки жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беженец из Херсонской области выиграл суд у правительства Воронежской области по делу о жилищном сертификате, однако спустя время правительство планирует пересмотреть этот эпизод. Дело в том, что застройщик не смог построить дом за период действия договора, после чего беженец подал на компанию в суд. «Житель Каховки (Херсонская область) Виталий Шаклеин, переехавший в конце прошлого года сначала в Краснодарский край, а затем в Воронеж, где живет семья его дочери, выиграл суд у правительства Воронежской области по делу о жилищном сертификате. <…> Застройщик не смог сдать дом в срок. <…> Правительство Воронежской области намерено обжаловать решение по Шаклеину после получения мотивировочной части», — передает информацию о деле газета «Ведомости». Отмечается, что застройщик должен был сдать дом в срок действия жилищного сертификата. После этой истории дело может быть рассмотрено губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Также в дело может подключиться специальная комиссии по таким ситуациям, которая занимается вопросами предоставления льгот. Об этом рассказал юрист Шаклеина Сергей Кардашов. Однако юрист уверен, что дело имеет два исхода: Шаклеин либо получит жилищный сертификат либо нет. В последнем случае комиссия может сослаться на ранее принятое решение правительства о предоставлении льгот для покупки жилья. А в первом — беженец может получить бессрочный сертификат только через несколько лет из-за планирования бюджета в регионе, рассказал представитель правительства Воронежской области. Жилищный сертификат дает право получить жилье из государственных денег. Однако государство не оплачивают всю стоимость квартиры. Ранее URA.RU рассказывало о всех льготах для покупки жилья.