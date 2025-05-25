На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Солнечная вспышка наивысшей категории X была зафиксирована 25 мая. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.
«25 мая в 04:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — заявили ученые. Информацию передает ТАСС.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует минимальной мощности — 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к каждой последующей букве мощность возрастает в 10 раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросом солнечной плазмы, облака которой, достигая земной атмосферы, способны вызывать магнитные бури.
Еще одна мощная вспышка класса М3.2 была зафиксирована 19 мая. Ее продолжительность составила 13 минут. Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточнили, что вспышка не представляла угрозы для планеты, передает деловое издание «Взгляд».
Ранее прогнозы на 25 мая 2025 года указывали на сохранение солнечной активности в пределах нормы. Ожидалось, что индекс Kp, характеризующий интенсивность геомагнитных возмущений, не превысит значения 3,67. Это свидетельствует об отсутствии магнитных бурь. Специалисты рассматривали подобную ситуацию как практически полную магнитную тишину, пишет Regions.Ru.
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