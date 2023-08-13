В центре Екатеринбурга таксист вылетел на тротуар и снес забор

14 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Таксомотор снес пешеходное ограждение и арендные электросамокаты Платон Перфильев © URA.RU Утром 14 августа в центре Екатеринбурга такси Hyundai Solaris после столкновения с Kia Ceed выбросило на тротуар, где оно снесло ограждение и электросамокаты. Авария произошла на перекрестке улиц Белинского и Энгельса. «Я выполнял заказ, ехал по улице Белинского в сторону Малышева по автобусной полосе. Когда подъезжал к перекрестку с улицей Энгельса, из соседней полосы направо начала поворачивать Kia. К сожалению, не удалось избежать столкновения. После удара машина улетела на тротуар, снесла ограждение и несколько шеринговых самокатов. Мой пассажир был пристегнут, поэтому не пострадал, сам тоже себя чувствую нормально», — сказал корреспонденту URA.RU водитель такси. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, второй участник ДТП тоже не пострадал. При этом обе машины получили значительные механические повреждения. В частности, Hyundai повредил переднюю ходовую часть, а также бампер, фару и крыло. В Kia — замяты правое крыло и передняя боковая дверь. Кроме того, в легковушках сработали подушки безопасности.

Утром 14 августа в центре Екатеринбурга такси Hyundai Solaris после столкновения с Kia Ceed выбросило на тротуар, где оно снесло ограждение и электросамокаты. Авария произошла на перекрестке улиц Белинского и Энгельса. «Я выполнял заказ, ехал по улице Белинского в сторону Малышева по автобусной полосе. Когда подъезжал к перекрестку с улицей Энгельса, из соседней полосы направо начала поворачивать Kia. К сожалению, не удалось избежать столкновения. После удара машина улетела на тротуар, снесла ограждение и несколько шеринговых самокатов. Мой пассажир был пристегнут, поэтому не пострадал, сам тоже себя чувствую нормально», — сказал корреспонденту URA.RU водитель такси. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, второй участник ДТП тоже не пострадал. При этом обе машины получили значительные механические повреждения. В частности, Hyundai повредил переднюю ходовую часть, а также бампер, фару и крыло. В Kia — замяты правое крыло и передняя боковая дверь. Кроме того, в легковушках сработали подушки безопасности.