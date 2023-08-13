13 августа 2023

В центре Екатеринбурга таксист вылетел на тротуар и снес забор

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксомотор снес пешеходное ограждение и арендные электросамокаты
Таксомотор снес пешеходное ограждение и арендные электросамокаты

Утром 14 августа в центре Екатеринбурга такси Hyundai Solaris после столкновения с Kia Ceed выбросило на тротуар, где оно снесло ограждение и электросамокаты. Авария произошла на перекрестке улиц Белинского и Энгельса.

«Я выполнял заказ, ехал по улице Белинского в сторону Малышева по автобусной полосе. Когда подъезжал к перекрестку с улицей Энгельса, из соседней полосы направо начала поворачивать Kia. К сожалению, не удалось избежать столкновения. После удара машина улетела на тротуар, снесла ограждение и несколько шеринговых самокатов. Мой пассажир был пристегнут, поэтому не пострадал, сам тоже себя чувствую нормально», — сказал корреспонденту URA.RU водитель такси.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, второй участник ДТП тоже не пострадал. При этом обе машины получили значительные механические повреждения. В частности, Hyundai повредил переднюю ходовую часть, а также бампер, фару и крыло. В Kia — замяты правое крыло и передняя боковая дверь. Кроме того, в легковушках сработали подушки безопасности.

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Утром 14 августа в центре Екатеринбурга такси Hyundai Solaris после столкновения с Kia Ceed выбросило на тротуар, где оно снесло ограждение и электросамокаты. Авария произошла на перекрестке улиц Белинского и Энгельса. «Я выполнял заказ, ехал по улице Белинского в сторону Малышева по автобусной полосе. Когда подъезжал к перекрестку с улицей Энгельса, из соседней полосы направо начала поворачивать Kia. К сожалению, не удалось избежать столкновения. После удара машина улетела на тротуар, снесла ограждение и несколько шеринговых самокатов. Мой пассажир был пристегнут, поэтому не пострадал, сам тоже себя чувствую нормально», — сказал корреспонденту URA.RU водитель такси. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, второй участник ДТП тоже не пострадал. При этом обе машины получили значительные механические повреждения. В частности, Hyundai повредил переднюю ходовую часть, а также бампер, фару и крыло. В Kia — замяты правое крыло и передняя боковая дверь. Кроме того, в легковушках сработали подушки безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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