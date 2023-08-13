Тюменец нанес дискредитирующую ВС РФ надпись на здание агрофирмы «КРиММ»

Оскорбительную надпись мужчина нанес баллончиком на здание агрофирмы в тюменском селе Упорово Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Тюменской области нанес надпись, которая дискредитирует вооруженные силы РФ на здание агрофирмы «КРиММ». Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Находясь на территории ХПП ООО «Агрофирма «КРиММ», в селе Упорово, молодой человек совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Он нанес надписи дискредитирующего содержания краской на одно из зданий, принадлежащих сельхозпредприятию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что во время суда мужчина свою вину признал и подтвердил показания, данные сотрудникам полиции. Известно, что подсудимый раскаялся в содеянном, но своего мнения по существу вопроса не изменил. По его словам, все что он написал, является лично его позицией, высказанной без давления со стороны.