13 августа 2023
12 августа 2023

Тюменец нанес дискредитирующую ВС РФ надпись на здание агрофирмы «КРиММ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, агрофирма, агро, сельское хозяйство, кримм, сельхозпереработка
Оскорбительную надпись мужчина нанес баллончиком на здание агрофирмы в тюменском селе Упорово Фото:

Житель Тюменской области нанес надпись, которая дискредитирует вооруженные силы РФ на здание агрофирмы «КРиММ». Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Находясь на территории ХПП ООО «Агрофирма «КРиММ», в селе Упорово, молодой человек совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Он нанес надписи дискредитирующего содержания краской на одно из зданий, принадлежащих сельхозпредприятию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что во время суда мужчина свою вину признал и подтвердил показания, данные сотрудникам полиции. Известно, что подсудимый раскаялся в содеянном, но своего мнения по существу вопроса не изменил. По его словам, все что он написал, является лично его позицией, высказанной без давления со стороны.

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Житель Тюменской области нанес надпись, которая дискредитирует вооруженные силы РФ на здание агрофирмы «КРиММ». Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Находясь на территории ХПП ООО «Агрофирма «КРиММ», в селе Упорово, молодой человек совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Он нанес надписи дискредитирующего содержания краской на одно из зданий, принадлежащих сельхозпредприятию», — говорится в сообщении пресс-службы. Сообщается, что во время суда мужчина свою вину признал и подтвердил показания, данные сотрудникам полиции. Известно, что подсудимый раскаялся в содеянном, но своего мнения по существу вопроса не изменил. По его словам, все что он написал, является лично его позицией, высказанной без давления со стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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