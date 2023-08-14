Свердловские таксисты раскритиковали новый закон о поездках

15 августа 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Таксисты негодуют из-за нового закона Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловские таксисты и директор сервиса перевозок «Максим» Максим Шушарин раскритиковали закон №580-ФЗ о новых требованиях для автоперевозок, который вступит в силу с 1-го сентября 2023 года. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделились в личной беседе Шушарин и местные водители. «В новом законе №580-ФЗ нет ничего, что вело бы к реальному повышению безопасности поездок и качества услуги. Наоборот, количество такси уменьшится, цены увеличатся, активизируется теневой сектор. Люди будут ловить машины на улице, как десятилетия назад, договариваться о поездках в разных чатах. Проблема закона в том, что, признавая самозанятых водителей полноправными участниками рынка такси, он предъявляет к ним ряд необоснованных и заведомо неисполнимых требований, которые при всем желании не позволят большинству водителей получить разрешения и работать без формальных нарушений», — сказал Максим Шушарин. Новость по теме Автоэксперт: в Свердловской области с 1-го сентября вырастут цены на такси По словам водителя такси Константина, юристы таксопарков не дают никаких инструкций по дальнейшим действиям. «Юристы твердят об изменениях, но детально наши вопросы не разбирают, предлагают только ждать нововведений, а уже потом действовать. Пока что живем в неизвестности и страхе», — сетует собеседник агентства. Директор компании «Максим» добавил, что покупка обязательного с 1-го сентября тарифа ОСАГО для легкового такси выйдет водителям дороже стандартного страхования в 10-12 раз. Еще самозанятые таксисты будут вынуждены проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры. Из-за чего медицинским центрам не хватит пропускной способности для обслуживания всех водителей, а в маленьких городах не везде есть пункты предрейсовых медосмотров. Расходы самозанятого водителя на приобретение страхового полиса для такси, ежедневное прохождение медицинского осмотра, контроля технического состояния транспортного средства сделают работу не такой прибыльной. Повышение цен на такси, соответственно, приведет к падению спроса на услугу. Помимо этого водителям не дается переходный период для получения разрешений на такси. До 1-го сентября им запрещено выдавать разрешения, а с 1-го сентября для работы у них уже должны появиться эти разрешения. Из-за чего водители могут отказаться от получения нужного документа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские таксисты и директор сервиса перевозок «Максим» Максим Шушарин раскритиковали закон №580-ФЗ о новых требованиях для автоперевозок, который вступит в силу с 1-го сентября 2023 года. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделились в личной беседе Шушарин и местные водители. «В новом законе №580-ФЗ нет ничего, что вело бы к реальному повышению безопасности поездок и качества услуги. Наоборот, количество такси уменьшится, цены увеличатся, активизируется теневой сектор. Люди будут ловить машины на улице, как десятилетия назад, договариваться о поездках в разных чатах. Проблема закона в том, что, признавая самозанятых водителей полноправными участниками рынка такси, он предъявляет к ним ряд необоснованных и заведомо неисполнимых требований, которые при всем желании не позволят большинству водителей получить разрешения и работать без формальных нарушений», — сказал Максим Шушарин. По словам водителя такси Константина, юристы таксопарков не дают никаких инструкций по дальнейшим действиям. «Юристы твердят об изменениях, но детально наши вопросы не разбирают, предлагают только ждать нововведений, а уже потом действовать. Пока что живем в неизвестности и страхе», — сетует собеседник агентства. Директор компании «Максим» добавил, что покупка обязательного с 1-го сентября тарифа ОСАГО для легкового такси выйдет водителям дороже стандартного страхования в 10-12 раз. Еще самозанятые таксисты будут вынуждены проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры. Из-за чего медицинским центрам не хватит пропускной способности для обслуживания всех водителей, а в маленьких городах не везде есть пункты предрейсовых медосмотров. Расходы самозанятого водителя на приобретение страхового полиса для такси, ежедневное прохождение медицинского осмотра, контроля технического состояния транспортного средства сделают работу не такой прибыльной. Повышение цен на такси, соответственно, приведет к падению спроса на услугу. Помимо этого водителям не дается переходный период для получения разрешений на такси. До 1-го сентября им запрещено выдавать разрешения, а с 1-го сентября для работы у них уже должны появиться эти разрешения. Из-за чего водители могут отказаться от получения нужного документа.