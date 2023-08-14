Мэр Орлов рассказал, чем не понравился Екатеринбург при переезде из Тюменской области

Мэру Алексею Орлову не понравился Екатеринбург дорогами и отсутствием новогоднего настроения

14 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Екатеринбург был серым и суровым, считает Орлов Фото: Московец Илья © URA.RU При переезде в Екатеринбург из Тюменской области нынешнему мэру города Алексею Орлову не понравилась уральская столица дорогами и отсутствием праздничного настроения перед Новым годом. Об этом он рассказал URA.RU. «Мы и в Тобольске, и в Тюмени устраивали конкурсы, вовлекали горожан и бизнес, украшали фасады. А здесь [в Екатеринбурге] — одна елка и больше ничего. Я разговаривал с [главой администрации города] Александром Эдмундовичем [Якобом], спрашивал, почему так, неужели мэрия не может ничего. А мне объясняли, что тогда арестовали [торгового вице-мэра Виктора] Контеева, [Владимир] Боликов только пришел, случился слом традиций, и никто новогодним праздником не занимался», — поделился Орлов. Также собеседник агентства отметил, что в то время город был всегда серый, суровый и промышленный, а создавать хорошее настроение людям хотелось. «Не понравились мне и дороги. Понятно, что бюджетная обеспеченность в Тюмени была повыше, но в целом там на дорожное строительство всегда были заложены очень хорошие деньги», — сказал глава Екатеринбурга. Ранее Алексей Орлов дал интервью URA.RU. Градоначальник рассказал как работал участковым, зачем уехал в Санкт-Петербург и почему принял предложение работать в свердловском правительстве.

При переезде в Екатеринбург из Тюменской области нынешнему мэру города Алексею Орлову не понравилась уральская столица дорогами и отсутствием праздничного настроения перед Новым годом. Об этом он рассказал URA.RU. «Мы и в Тобольске, и в Тюмени устраивали конкурсы, вовлекали горожан и бизнес, украшали фасады. А здесь [в Екатеринбурге] — одна елка и больше ничего. Я разговаривал с [главой администрации города] Александром Эдмундовичем [Якобом], спрашивал, почему так, неужели мэрия не может ничего. А мне объясняли, что тогда арестовали [торгового вице-мэра Виктора] Контеева, [Владимир] Боликов только пришел, случился слом традиций, и никто новогодним праздником не занимался», — поделился Орлов. Также собеседник агентства отметил, что в то время город был всегда серый, суровый и промышленный, а создавать хорошее настроение людям хотелось. «Не понравились мне и дороги. Понятно, что бюджетная обеспеченность в Тюмени была повыше, но в целом там на дорожное строительство всегда были заложены очень хорошие деньги», — сказал глава Екатеринбурга. Ранее Алексей Орлов дал интервью URA.RU. Градоначальник рассказал как работал участковым, зачем уехал в Санкт-Петербург и почему принял предложение работать в свердловском правительстве.