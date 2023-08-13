13 августа 2023
12 августа 2023

В Пермском крае из-за поломки теплохода отменены рейсы по Каме

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная реки Кама. Пермь, речной трамвай, река кама, теплоход алмаз
Теплоход выполнит дополнительные рейсы в сентябре Фото:

В Пермском крае временно отменены речные рейсы по маршруту «Березники-Быстрая-Березники». Это связано с поломкой теплохода, выполнявшего рейсы на указанном маршруте, сообщает министерство транспорта Прикамья в своем аккаунте в Telegram.

«Речные рейсы по маршруту „Березники-Быстрая-Березники“ временно отмены. К сожалению, в минувшую субботу 12 августа в гребной вал теплоход „Карат“ попал топляк. Сейчас судно находится на ремонте», — сказано в сообщении минтранспорта. Ремонт судна должен завершиться на следующей неделе. В сентябре теплоход выполнит дополнительные рейсы в связи с вынужденным простоем.

Речной теплоход «Карат» начал курсировать по маршруту «Березники — Быстрая — Березники» в мае. Рейсы выполняются в среду субботу и воскресенье. Стоимость поездки в одну сторону составляет 184 рубля.

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В Пермском крае временно отменены речные рейсы по маршруту «Березники-Быстрая-Березники». Это связано с поломкой теплохода, выполнявшего рейсы на указанном маршруте, сообщает министерство транспорта Прикамья в своем аккаунте в Telegram. «Речные рейсы по маршруту „Березники-Быстрая-Березники“ временно отмены. К сожалению, в минувшую субботу 12 августа в гребной вал теплоход „Карат“ попал топляк. Сейчас судно находится на ремонте», — сказано в сообщении минтранспорта. Ремонт судна должен завершиться на следующей неделе. В сентябре теплоход выполнит дополнительные рейсы в связи с вынужденным простоем. Речной теплоход «Карат» начал курсировать по маршруту «Березники — Быстрая — Березники» в мае. Рейсы выполняются в среду субботу и воскресенье. Стоимость поездки в одну сторону составляет 184 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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