В Пермском крае из-за поломки теплохода отменены рейсы по Каме

14 августа 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Теплоход выполнит дополнительные рейсы в сентябре Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае временно отменены речные рейсы по маршруту «Березники-Быстрая-Березники». Это связано с поломкой теплохода, выполнявшего рейсы на указанном маршруте, сообщает министерство транспорта Прикамья в своем аккаунте в Telegram. «Речные рейсы по маршруту „Березники-Быстрая-Березники“ временно отмены. К сожалению, в минувшую субботу 12 августа в гребной вал теплоход „Карат“ попал топляк. Сейчас судно находится на ремонте», — сказано в сообщении минтранспорта. Ремонт судна должен завершиться на следующей неделе. В сентябре теплоход выполнит дополнительные рейсы в связи с вынужденным простоем. Речной теплоход «Карат» начал курсировать по маршруту «Березники — Быстрая — Березники» в мае. Рейсы выполняются в среду субботу и воскресенье. Стоимость поездки в одну сторону составляет 184 рубля.

В Пермском крае временно отменены речные рейсы по маршруту «Березники-Быстрая-Березники». Это связано с поломкой теплохода, выполнявшего рейсы на указанном маршруте, сообщает министерство транспорта Прикамья в своем аккаунте в Telegram. «Речные рейсы по маршруту „Березники-Быстрая-Березники“ временно отмены. К сожалению, в минувшую субботу 12 августа в гребной вал теплоход „Карат“ попал топляк. Сейчас судно находится на ремонте», — сказано в сообщении минтранспорта. Ремонт судна должен завершиться на следующей неделе. В сентябре теплоход выполнит дополнительные рейсы в связи с вынужденным простоем. Речной теплоход «Карат» начал курсировать по маршруту «Березники — Быстрая — Березники» в мае. Рейсы выполняются в среду субботу и воскресенье. Стоимость поездки в одну сторону составляет 184 рубля.