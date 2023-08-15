15 августа 2023

Челябинские туристы спаслись от стада кабанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Туристы насчитали около десятка кабанов и позвонили спасателям Фото:

Туристов Ильменского заповедника (Челябинская область) спасли от стада из десятка диких кабанов. Компания не поняла, как оказалась на территории памятника природы, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«19-летние жители Миасса пошли в поход к озеру Большое Миассово. Просчитались во времени и в сумерки оказались в глухом лесу. О плане заночевать пришлось забыть из-за стада диких парнокопытных. Насчитав с десяток кабанов, молодые люди позвонили спасателям», — рассказали в ПСС.

Туристы обратились в ПСС лишь спросить совета, но специалисты попросили их ждать на месте и выехали на помощь. Компанию нашли в Ильменском заповеднике и сопроводили до города. В ПСС отметили, что к озеру можно было добраться более простой дорогой — от деревни Верхние Касарги.

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Туристов Ильменского заповедника (Челябинская область) спасли от стада из десятка диких кабанов. Компания не поняла, как оказалась на территории памятника природы, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «19-летние жители Миасса пошли в поход к озеру Большое Миассово. Просчитались во времени и в сумерки оказались в глухом лесу. О плане заночевать пришлось забыть из-за стада диких парнокопытных. Насчитав с десяток кабанов, молодые люди позвонили спасателям», — рассказали в ПСС. Туристы обратились в ПСС лишь спросить совета, но специалисты попросили их ждать на месте и выехали на помощь. Компанию нашли в Ильменском заповеднике и сопроводили до города. В ПСС отметили, что к озеру можно было добраться более простой дорогой — от деревни Верхние Касарги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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