Челябинские туристы спаслись от стада кабанов

16 августа 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Туристы насчитали около десятка кабанов и позвонили спасателям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Туристов Ильменского заповедника (Челябинская область) спасли от стада из десятка диких кабанов. Компания не поняла, как оказалась на территории памятника природы, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «19-летние жители Миасса пошли в поход к озеру Большое Миассово. Просчитались во времени и в сумерки оказались в глухом лесу. О плане заночевать пришлось забыть из-за стада диких парнокопытных. Насчитав с десяток кабанов, молодые люди позвонили спасателям», — рассказали в ПСС. Туристы обратились в ПСС лишь спросить совета, но специалисты попросили их ждать на месте и выехали на помощь. Компанию нашли в Ильменском заповеднике и сопроводили до города. В ПСС отметили, что к озеру можно было добраться более простой дорогой — от деревни Верхние Касарги.

Туристов Ильменского заповедника (Челябинская область) спасли от стада из десятка диких кабанов. Компания не поняла, как оказалась на территории памятника природы, сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «19-летние жители Миасса пошли в поход к озеру Большое Миассово. Просчитались во времени и в сумерки оказались в глухом лесу. О плане заночевать пришлось забыть из-за стада диких парнокопытных. Насчитав с десяток кабанов, молодые люди позвонили спасателям», — рассказали в ПСС. Туристы обратились в ПСС лишь спросить совета, но специалисты попросили их ждать на месте и выехали на помощь. Компанию нашли в Ильменском заповеднике и сопроводили до города. В ПСС отметили, что к озеру можно было добраться более простой дорогой — от деревни Верхние Касарги.