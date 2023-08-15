15 августа 2023

Федерального куратора 300-летия Перми ожидают на кульминацию юбилея города

Вице-премьера Дмитрия Чернышенко ждут на кульминацию 300-летия Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Чернышенко на Форуме будущих технологий. Москва, чернышенко дмитрий
Дмитрий Чернышенко, как ожидается, прибудет в Пермь в последние выходные августа Фото:

На кульминацию празднования 300-летия Перми власти Пермского края ждут вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Федеральный чиновник является куратором проведения юбилейных мероприятий, ожидается, что он посетит краевую столицу в последние выходные августа.

«Визит вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко может состояться 26—27 августа», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информированный источник. URA.RU направило информационный запрос в пресс-службу правительства РФ, ответ на него ожидается.

В указанные даты намечена кульминация празднования юбилея Перми. В рамках фестиваля «Город встреч» выступят группа «Ленинград» и певец Лев Лещенко. Фестиваль позиционируется как одно из главных мероприятий в рамках празднования юбилея краевой столицы. Чернышенко курирует поведение юбилейных мероприятий. Ранее его познакомили с выставкой «Оружие Победы», которая также проходит в рамках 300-летия города.

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На кульминацию празднования 300-летия Перми власти Пермского края ждут вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Федеральный чиновник является куратором проведения юбилейных мероприятий, ожидается, что он посетит краевую столицу в последние выходные августа. «Визит вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко может состояться 26—27 августа», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информированный источник. URA.RU направило информационный запрос в пресс-службу правительства РФ, ответ на него ожидается. В указанные даты намечена кульминация празднования юбилея Перми. В рамках фестиваля «Город встреч» выступят группа «Ленинград» и певец Лев Лещенко. Фестиваль позиционируется как одно из главных мероприятий в рамках празднования юбилея краевой столицы. Чернышенко курирует поведение юбилейных мероприятий. Ранее его познакомили с выставкой «Оружие Победы», которая также проходит в рамках 300-летия города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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