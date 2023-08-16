Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Перми остался жив

Медики борются за жизни двух взрослых и ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 16 августа на улице Докучаева в Перми. По предварительным данным виновником аварии, в которой погибли два человека, является водитель «Рено Логан», который сейчас находится в больнице.

«Водитель 1989 года рождения, управляя „Рено Логан“, при развороте не предоставил преимущество автомобилю „Форд Фокус“, который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции также уточнили данные о погибших и пострадавших. На месте аварии погиб 34-летний водитель «Форда», а в больнице умерла его пассажирка 2001 года рождения. В больнице сейчас находятся еще два пассажира «Форда»: женщина 1994 года рождения и ребенок трех лет. Водитель «Рено» также госпитализирован.