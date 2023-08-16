Пермь обогнала все города РФ по росту цен на аренду офисов

В Перми резко выросли цены на аренду офисных помещений. Рост составил 27%, свидетельствует данные федеральной базы недвижимости Restate.ru. Такой же рост среди городов-миллионников показал только Краснодар.
«В 9 из 16 городов-миллионников РФ с начала 2023 года арендные ставки на офисную недвижимость выросли. Больше всего подорожала аренда офисов в Перми и Краснодаре, причем в обоих одинаково: на 200 рублей за „квадрат“ или 27%», — говорится в сообщении аналитиков Restate.ru, поступившем в редакцию URA.RU.
В среднем аренда офиса в Перми обойдется в 950 рублей за квадратный метр. Самой дорогой недвижимостью остается московская со средней ставкой в 2620 рублей за «квадрат». Офисы в столице выросли в цене в этом году на 16%. Самые дешевые офисы в Волгограде, где ценник не изменился — 650 рублей за квадратный метр. В Челябинске и Екатеринбурге ставки выросли в пределах 8% или 50 рублей.
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