16 августа 2023

Депздрав дал оценку состояния пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО

Депздрав: пятеро пострадавших на месторождении ХМАО находятся в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский государственный медицинский университет. Екатеринбург, ожоговое отделение, ожог, маникен, перевязка, перевязочная, дисмургия
Пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии Фото:

В Департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что пострадавшие в результате взрыва на Талинском месторождении находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Информацию об этом пресс-служба Депздрава разместила в официальном telegram-канале ведомства.

«В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших. Их состояние оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое», — сообщается в публикации. Также в пресс-службе сообщили, что врачи ожоговых центров в полном объеме оказывают медицинскую помощь пострадавшим и делают все возможное, чтобы спасти их жизни.

Ранее URA.RU сообщало о смерти одного из пострадавших на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО). Мужчина скончался в ожоговом отделении городской больницы, куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии.

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В Департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что пострадавшие в результате взрыва на Талинском месторождении находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Информацию об этом пресс-служба Депздрава разместила в официальном telegram-канале ведомства. «В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших. Их состояние оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое», — сообщается в публикации. Также в пресс-службе сообщили, что врачи ожоговых центров в полном объеме оказывают медицинскую помощь пострадавшим и делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Ранее URA.RU сообщало о смерти одного из пострадавших на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО). Мужчина скончался в ожоговом отделении городской больницы, куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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