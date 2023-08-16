Депздрав дал оценку состояния пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО

В Департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что пострадавшие в результате взрыва на Талинском месторождении находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Информацию об этом пресс-служба Депздрава разместила в официальном telegram-канале ведомства.
«В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших. Их состояние оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое», — сообщается в публикации. Также в пресс-службе сообщили, что врачи ожоговых центров в полном объеме оказывают медицинскую помощь пострадавшим и делают все возможное, чтобы спасти их жизни.
Ранее URA.RU сообщало о смерти одного из пострадавших на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО). Мужчина скончался в ожоговом отделении городской больницы, куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии.
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