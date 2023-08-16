Депздрав дал оценку состояния пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО

Депздрав: пятеро пострадавших на месторождении ХМАО находятся в тяжелом состоянии

17 августа 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что пострадавшие в результате взрыва на Талинском месторождении находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Информацию об этом пресс-служба Депздрава разместила в официальном telegram-канале ведомства. «В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших. Их состояние оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое», — сообщается в публикации. Также в пресс-службе сообщили, что врачи ожоговых центров в полном объеме оказывают медицинскую помощь пострадавшим и делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Ранее URA.RU сообщало о смерти одного из пострадавших на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО). Мужчина скончался в ожоговом отделении городской больницы, куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии.

В Департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что пострадавшие в результате взрыва на Талинском месторождении находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Информацию об этом пресс-служба Депздрава разместила в официальном telegram-канале ведомства. «В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших. Их состояние оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое», — сообщается в публикации. Также в пресс-службе сообщили, что врачи ожоговых центров в полном объеме оказывают медицинскую помощь пострадавшим и делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Ранее URA.RU сообщало о смерти одного из пострадавших на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО). Мужчина скончался в ожоговом отделении городской больницы, куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии.