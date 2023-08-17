17 августа 2023

На челябинской трассе ввели ограничения из-за дорожных работ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, знак, дорожные работы
Реверсивное движение заставит водителей скорректировать свои планы Фото:

На участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области введено реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, ограничение ввели в связи с дорожными работами.

«На 1644-м — 1645-м километре трассы М-5 Москва — Челябинск производится заливка швов асфальта битумом. Осуществляется реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Также в связи с проведением плановых работ на автодороге М-5 «Урал» с 10 апреля по 10 сентября 2023 года введено реверсивное движение в Чебаркульском и Сосновском районах. Речь идет об участках 1821-й, 1825-й, 1828-й, 1850-й, 1853-й, 1858-й и 1866-й километр.

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На участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области введено реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, ограничение ввели в связи с дорожными работами. «На 1644-м — 1645-м километре трассы М-5 Москва — Челябинск производится заливка швов асфальта битумом. Осуществляется реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Также в связи с проведением плановых работ на автодороге М-5 «Урал» с 10 апреля по 10 сентября 2023 года введено реверсивное движение в Чебаркульском и Сосновском районах. Речь идет об участках 1821-й, 1825-й, 1828-й, 1850-й, 1853-й, 1858-й и 1866-й километр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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