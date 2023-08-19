Губернатор ХМАО рассказала о скидках в магазинах для участников СВО

20 августа 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Комарова напомнила, что в округе действует 25 мер поддержки участников СВО и их семей Фото: Центр социальных медиа Югры новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ХМАО выпустили девять тысяч дисконтных карт «Zабота», которые позволят участникам СВО и их семьям получать скидки на продукты питания, одежду, обувь, лекарства, товары для детей и дома, зоотовары и различные услуги у партнеров проекта. В соц сети глава округа Наталья Комарова сообщила, что к системе подключились уже около 600 партнеров и это не предел. «В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре открыт проект „Zaбота“. Он о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Выпущены девять тысяч специальных дисконтных карт, которые позволят названным выше югорчанам получить скидки на <…> продукты питания, одежда, обувь, лекарства, товары для детей и дома, зоотовары, услуги. К работе уже подключились около 600 партнеров», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Среди партнеров — товаропроизводители, торговые сети и федеральные ритейлеры. Компании, вступившие в проект будут отмечены специальными стикерами проекта «Zaбота». Ранее сообщалось, что ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до двух миллионов рублей. Потратить средства можно будет на приобретение специального автомобиля с ручным управлением.

Власти ХМАО выпустили девять тысяч дисконтных карт «Zабота», которые позволят участникам СВО и их семьям получать скидки на продукты питания, одежду, обувь, лекарства, товары для детей и дома, зоотовары и различные услуги у партнеров проекта. В соц сети глава округа Наталья Комарова сообщила, что к системе подключились уже около 600 партнеров и это не предел. «В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре открыт проект „Zaбота“. Он о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Выпущены девять тысяч специальных дисконтных карт, которые позволят названным выше югорчанам получить скидки на <…> продукты питания, одежда, обувь, лекарства, товары для детей и дома, зоотовары, услуги. К работе уже подключились около 600 партнеров», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Среди партнеров — товаропроизводители, торговые сети и федеральные ритейлеры. Компании, вступившие в проект будут отмечены специальными стикерами проекта «Zaбота». Ранее сообщалось, что ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до двух миллионов рублей. Потратить средства можно будет на приобретение специального автомобиля с ручным управлением.