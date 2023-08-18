18 августа 2023

В Пермском крае подросток заколол ножом официанта

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый ударил ножом в грудь потерпевшего Фото:

В городе Добрянка Пермского края подросток ударил ножом в грудь 19-летнего официанта. Мужчина скончался на месте преступления, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В кафе между подозреваемым и 19-летним мужчиной произошла ссора, причиной которой послужила претензия, что официант спит на рабочем месте. Во время конфликта подросток 2006 года рождения ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления», — сообщается на сайте ведомства.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

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В городе Добрянка Пермского края подросток ударил ножом в грудь 19-летнего официанта. Мужчина скончался на месте преступления, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В кафе между подозреваемым и 19-летним мужчиной произошла ссора, причиной которой послужила претензия, что официант спит на рабочем месте. Во время конфликта подросток 2006 года рождения ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления», — сообщается на сайте ведомства. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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