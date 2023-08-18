В Пермском крае подросток заколол ножом официанта

Подозреваемый ударил ножом в грудь потерпевшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Добрянка Пермского края подросток ударил ножом в грудь 19-летнего официанта. Мужчина скончался на месте преступления, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В кафе между подозреваемым и 19-летним мужчиной произошла ссора, причиной которой послужила претензия, что официант спит на рабочем месте. Во время конфликта подросток 2006 года рождения ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления», — сообщается на сайте ведомства.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.