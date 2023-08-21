Министр Колокольцев отправил в ХМАО социологов изучать общественное мнение о полиции

21 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Исследование поможет оценить работу полиции глазами населения Фото: Официальный сайт Президента РФ Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев направил в ХМАО социологов изучать общественное мнение о деятельности полиции. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Югра попала в список из 4 субъектов РФ, где в этом году будут работать специалисты из „ВНИИ МВД России“. В их планах встречи с самыми разными категориями жителей округа — от чиновников правительства ХМАО до граждан, проживающих в поселках и деревнях. По итогам будет дана оценка деятельности полиции в Югре глазами населения. Эту работу курирует замминистра МВД Зубов», — сообщил инсайдер. В окружном управлении МВД подтвердили информацию о прибытии московских социологов. «Пока они находятся в Ханты-Мансийске. В среду планируют посетить Сургут и район. Также у них запланирована встреча с представителями местного медиасообщества для обсуждения работы полиции», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что министр Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО. Комиссия из главка в течение трех недель проводила аудит югорского управления.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев направил в ХМАО социологов изучать общественное мнение о деятельности полиции. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Югра попала в список из 4 субъектов РФ, где в этом году будут работать специалисты из „ВНИИ МВД России“. В их планах встречи с самыми разными категориями жителей округа — от чиновников правительства ХМАО до граждан, проживающих в поселках и деревнях. По итогам будет дана оценка деятельности полиции в Югре глазами населения. Эту работу курирует замминистра МВД Зубов», — сообщил инсайдер. В окружном управлении МВД подтвердили информацию о прибытии московских социологов. «Пока они находятся в Ханты-Мансийске. В среду планируют посетить Сургут и район. Также у них запланирована встреча с представителями местного медиасообщества для обсуждения работы полиции», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что министр Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО. Комиссия из главка в течение трех недель проводила аудит югорского управления.