Министр Колокольцев отправил в ХМАО социологов изучать общественное мнение о полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ, колокольцев владимир
Исследование поможет оценить работу полиции глазами населения Фото:

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев направил в ХМАО социологов изучать общественное мнение о деятельности полиции. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур.

«Югра попала в список из 4 субъектов РФ, где в этом году будут работать специалисты из „ВНИИ МВД России“. В их планах встречи с самыми разными категориями жителей округа — от чиновников правительства ХМАО до граждан, проживающих в поселках и деревнях. По итогам будет дана оценка деятельности полиции в Югре глазами населения. Эту работу курирует замминистра МВД Зубов», — сообщил инсайдер.

В окружном управлении МВД подтвердили информацию о прибытии московских социологов. «Пока они находятся в Ханты-Мансийске. В среду планируют посетить Сургут и район. Также у них запланирована встреча с представителями местного медиасообщества для обсуждения работы полиции», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что министр Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО. Комиссия из главка в течение трех недель проводила аудит югорского управления.

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев направил в ХМАО социологов изучать общественное мнение о деятельности полиции. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Югра попала в список из 4 субъектов РФ, где в этом году будут работать специалисты из „ВНИИ МВД России“. В их планах встречи с самыми разными категориями жителей округа — от чиновников правительства ХМАО до граждан, проживающих в поселках и деревнях. По итогам будет дана оценка деятельности полиции в Югре глазами населения. Эту работу курирует замминистра МВД Зубов», — сообщил инсайдер. В окружном управлении МВД подтвердили информацию о прибытии московских социологов. «Пока они находятся в Ханты-Мансийске. В среду планируют посетить Сургут и район. Также у них запланирована встреча с представителями местного медиасообщества для обсуждения работы полиции», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что министр Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО. Комиссия из главка в течение трех недель проводила аудит югорского управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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