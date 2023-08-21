В Тюмени изобрели уникальную технологию реабилитации после инсульта

22 августа 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Тюменские ученые изобрели велокинез для реабилитации пациентов после инсульта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) разработали тренажер для реабилитации пациентов после инсульта. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Изобретение ТюмГМУ стало одним из экспонатов X Международного форума технологического развития, который проходит в Новосибирске. «На X Международном форуме технологического развития в Новосибирске в эти минуты работает стенд региона. Представлены экспонаты от Тюменского государственного, индустриального и медицинского университетов, а также от компаний-резидентов Технопарка. В том числе, велокинез для реабилитации двигательных функций конечностей с использованием обратной связи и технологии виртуальной реальности (ТюмГМУ) — тренажер для реабилитации пациентов после инсульта», — указано в сообщении Инфоцентра. Также на выставке представлены следующие разработки ученых Тюменской области: Робот-лаборант (ТюмГУ);

портативный рентгеновский генератор постоянного действия NDTest (ООО «НДТ Рус»);

модуль генерации 2D-аэрозоля (ТюмГУ);

система NeuroDrive (ИП Прошин В.С.);

3D-принтер с поддержкой алгоритмов, которые увеличивают скорость печати и улучшают ее качество (ТИУ). X Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2023» пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа. Одна из основных целей его проведения — решение вопросов, связанных с импортозамещением в России.

Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) разработали тренажер для реабилитации пациентов после инсульта. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Изобретение ТюмГМУ стало одним из экспонатов X Международного форума технологического развития, который проходит в Новосибирске. «На X Международном форуме технологического развития в Новосибирске в эти минуты работает стенд региона. Представлены экспонаты от Тюменского государственного, индустриального и медицинского университетов, а также от компаний-резидентов Технопарка. В том числе, велокинез для реабилитации двигательных функций конечностей с использованием обратной связи и технологии виртуальной реальности (ТюмГМУ) — тренажер для реабилитации пациентов после инсульта», — указано в сообщении Инфоцентра. Также на выставке представлены следующие разработки ученых Тюменской области: X Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2023» пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа. Одна из основных целей его проведения — решение вопросов, связанных с импортозамещением в России.