21 августа 2023

В Тюмени изобрели уникальную технологию реабилитации после инсульта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, тренажер, лфк, реабилитация, лечебная физкультура
Тюменские ученые изобрели велокинез для реабилитации пациентов после инсульта Фото:

Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) разработали тренажер для реабилитации пациентов после инсульта. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Изобретение ТюмГМУ стало одним из экспонатов X Международного форума технологического развития, который проходит в Новосибирске.

«На X Международном форуме технологического развития в Новосибирске в эти минуты работает стенд региона. Представлены экспонаты от Тюменского государственного, индустриального и медицинского университетов, а также от компаний-резидентов Технопарка. В том числе, велокинез для реабилитации двигательных функций конечностей с использованием обратной связи и технологии виртуальной реальности (ТюмГМУ) — тренажер для реабилитации пациентов после инсульта», — указано в сообщении Инфоцентра.

Также на выставке представлены следующие разработки ученых Тюменской области:

  • Робот-лаборант (ТюмГУ);
  • портативный рентгеновский генератор постоянного действия NDTest (ООО «НДТ Рус»);
  • модуль генерации 2D-аэрозоля (ТюмГУ);
  • система NeuroDrive (ИП Прошин В.С.);
  • 3D-принтер с поддержкой алгоритмов, которые увеличивают скорость печати и улучшают ее качество (ТИУ).

X Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2023» пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа. Одна из основных целей его проведения — решение вопросов, связанных с импортозамещением в России.

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Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) разработали тренажер для реабилитации пациентов после инсульта. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Изобретение ТюмГМУ стало одним из экспонатов X Международного форума технологического развития, который проходит в Новосибирске. «На X Международном форуме технологического развития в Новосибирске в эти минуты работает стенд региона. Представлены экспонаты от Тюменского государственного, индустриального и медицинского университетов, а также от компаний-резидентов Технопарка. В том числе, велокинез для реабилитации двигательных функций конечностей с использованием обратной связи и технологии виртуальной реальности (ТюмГМУ) — тренажер для реабилитации пациентов после инсульта», — указано в сообщении Инфоцентра. Также на выставке представлены следующие разработки ученых Тюменской области: X Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2023» пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа. Одна из основных целей его проведения — решение вопросов, связанных с импортозамещением в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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