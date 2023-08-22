Мусорный полигон требует 132 млн рублей с пермского регоператора ТКО

В Пермском крае Горнозаводский «Комбинат благоустройства» требует 132 миллиона рублей с регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Информация об этом опубликована на сайте краевого арбитражного суда.
«Горнозаводский „Комбинат благоустройства“ взыскивает 132 млн 550 тысяч рублей с АО „Пермский региональный оператор ТКО“. Истец обвиняет ответчика в неосновательном обогащении», — указано в судебном документе.
На суде представитель регоператора ТКО заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. Истец и ответчик ждут вступления в законную силу судебного решения по банку «АК БАРС», через который проходили денежные средства.
Ранее пермский региональный оператор по вывозу мусора подал иск в арбитражный суд на мэрию Березников с требованием выплатить семь с половиной миллионов рублей. Задолженность у мэрии возникла за услуги по вывозу ТКО.
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