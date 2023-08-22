22 августа 2023

Мусорный полигон требует 132 млн рублей с пермского регоператора ТКО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, отходы, полигон тбо, мусорка, свалка, мусорный полигон, экология
В Пермском крае мусорный полигон предъявил многомиллионный иск регоператору ТКО Фото:

В Пермском крае Горнозаводский «Комбинат благоустройства» требует 132 миллиона рублей с регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Информация об этом опубликована на сайте краевого арбитражного суда.

«Горнозаводский „Комбинат благоустройства“ взыскивает 132 млн 550 тысяч рублей с АО „Пермский региональный оператор ТКО“. Истец обвиняет ответчика в неосновательном обогащении», — указано в судебном документе.

На суде представитель регоператора ТКО заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. Истец и ответчик ждут вступления в законную силу судебного решения по банку «АК БАРС», через который проходили денежные средства.

Ранее пермский региональный оператор по вывозу мусора подал иск в арбитражный суд на мэрию Березников с требованием выплатить семь с половиной миллионов рублей. Задолженность у мэрии возникла за услуги по вывозу ТКО.

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В Пермском крае Горнозаводский «Комбинат благоустройства» требует 132 миллиона рублей с регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Информация об этом опубликована на сайте краевого арбитражного суда. «Горнозаводский „Комбинат благоустройства“ взыскивает 132 млн 550 тысяч рублей с АО „Пермский региональный оператор ТКО“. Истец обвиняет ответчика в неосновательном обогащении», — указано в судебном документе. На суде представитель регоператора ТКО заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. Истец и ответчик ждут вступления в законную силу судебного решения по банку «АК БАРС», через который проходили денежные средства. Ранее пермский региональный оператор по вывозу мусора подал иск в арбитражный суд на мэрию Березников с требованием выплатить семь с половиной миллионов рублей. Задолженность у мэрии возникла за услуги по вывозу ТКО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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