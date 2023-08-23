Вице-губернатор ХМАО назвал самые инвестпривлекательные города и районы

Вице-губернатор ХМАО вручил награды победителям рейтинга инвестиционной привлекательности

23 августа 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

В число победителей рейтинга вошли Сургутский, Нижневартовский районы, Нижневартовск и Ханты-Мансийск Фото: Сергей Русанов © URA.RU Директор департамента экономического развития — заместитель губернатора ХМАО Сергей Афанасьев отметил почетными грамотами представителей городов и районов с наиболее привлекательными условиями для инвесторов. В число победителей рейтинга вошли Сургутский, Нижневартовский районы, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Официальный сайт «Фонда развития Югры» сообщил, что награждение состоялось перед открытием «Инвестшколы» в Ханты-Мансийске. « Афанасьев вручил почетные грамоты губернатора автономного округа Натальи Комаровой победителям рейтинга муниципальных образований по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2022 года. Грамотами отмечены Сургутский район (1 место), Нижневартовский район (2 место), Нижневартовск (3 место) и Ханты-Мансийск (4 место)», — указано в публикации. Сургутский район сохранил лидирующее место с 2021 года. Нижневартовскому району, Нижневартовску и Ханты-Мансийску удалось улучшить свои позиции на две, три и четыре позиции соответственно. Ранее URA.RU писало, что эксперты Уральского института управления РАНХиГС назвали отстающие по развитию города и районы ХМАО. Последние строчки рейтинга социально-экономической устойчивости заняли Лангепас и Мегион.

Директор департамента экономического развития — заместитель губернатора ХМАО Сергей Афанасьев отметил почетными грамотами представителей городов и районов с наиболее привлекательными условиями для инвесторов. В число победителей рейтинга вошли Сургутский, Нижневартовский районы, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Официальный сайт «Фонда развития Югры» сообщил, что награждение состоялось перед открытием «Инвестшколы» в Ханты-Мансийске. « Афанасьев вручил почетные грамоты губернатора автономного округа Натальи Комаровой победителям рейтинга муниципальных образований по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2022 года. Грамотами отмечены Сургутский район (1 место), Нижневартовский район (2 место), Нижневартовск (3 место) и Ханты-Мансийск (4 место)», — указано в публикации. Сургутский район сохранил лидирующее место с 2021 года. Нижневартовскому району, Нижневартовску и Ханты-Мансийску удалось улучшить свои позиции на две, три и четыре позиции соответственно. Ранее URA.RU писало, что эксперты Уральского института управления РАНХиГС назвали отстающие по развитию города и районы ХМАО. Последние строчки рейтинга социально-экономической устойчивости заняли Лангепас и Мегион.