Ученые определили отстающие по развитию города и районы ХМАО 16 августа 2023 в 16:49 Размер текста - 17 + Мегион и Лангепас заняли последние строчки рейтинга РАНХиГС Фото: Александр Елизаров © URA.RU Эксперты Уральского института управления РАНХиГС назвали отстающие по развитию города и районы ХМАО. В рейтинге социально-экономической устойчивости, который опубликован на официальной странице вуза, последние строчки заняли Лангепас и Мегион. «В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС разработан рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов ХМАО. Лангепас и Мегион заняли в общем рейтинге предпоследнее и последнее места», — указано в исследовании. Ученые проанализировали 15 показателей развития городов и районов ХМАО, в том числе изменение численности населения, объемы инвестиций, доходов, среднюю зарплату и другие. На основании этих критериев рассчитывали индекс социально-экономической устойчивости. Наибольшие значения индекса — у Сургута, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов: они заняли первое, второе и третье места рейтинга соответственно. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год. Эксперты Уральского института управления РАНХиГС назвали отстающие по развитию города и районы ХМАО. В рейтинге социально-экономической устойчивости, который опубликован на официальной странице вуза, последние строчки заняли Лангепас и Мегион. «В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС разработан рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов ХМАО. Лангепас и Мегион заняли в общем рейтинге предпоследнее и последнее места», — указано в исследовании. Ученые проанализировали 15 показателей развития городов и районов ХМАО, в том числе изменение численности населения, объемы инвестиций, доходов, среднюю зарплату и другие. На основании этих критериев рассчитывали индекс социально-экономической устойчивости. Наибольшие значения индекса — у Сургута, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов: они заняли первое, второе и третье места рейтинга соответственно. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям