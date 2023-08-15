15 августа 2023

Ученые определили отстающие по развитию города и районы ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мегион, трубы, котельная, тепло, отопление
Мегион и Лангепас заняли последние строчки рейтинга РАНХиГС Фото:

Эксперты Уральского института управления РАНХиГС назвали отстающие по развитию города и районы ХМАО. В рейтинге социально-экономической устойчивости, который опубликован на официальной странице вуза, последние строчки заняли Лангепас и Мегион.

«В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС разработан рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов ХМАО. Лангепас и Мегион заняли в общем рейтинге предпоследнее и последнее места», — указано в исследовании.

Ученые проанализировали 15 показателей развития городов и районов ХМАО, в том числе изменение численности населения, объемы инвестиций, доходов, среднюю зарплату и другие. На основании этих критериев рассчитывали индекс социально-экономической устойчивости. Наибольшие значения индекса — у Сургута, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов: они заняли первое, второе и третье места рейтинга соответственно.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год.

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Эксперты Уральского института управления РАНХиГС назвали отстающие по развитию города и районы ХМАО. В рейтинге социально-экономической устойчивости, который опубликован на официальной странице вуза, последние строчки заняли Лангепас и Мегион. «В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС разработан рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов ХМАО. Лангепас и Мегион заняли в общем рейтинге предпоследнее и последнее места», — указано в исследовании. Ученые проанализировали 15 показателей развития городов и районов ХМАО, в том числе изменение численности населения, объемы инвестиций, доходов, среднюю зарплату и другие. На основании этих критериев рассчитывали индекс социально-экономической устойчивости. Наибольшие значения индекса — у Сургута, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов: они заняли первое, второе и третье места рейтинга соответственно. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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