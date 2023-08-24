Марочко: на Украине в День независимости ввели особый режим

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Украина, архив. Пермь, флаги украины, киев
Украина отмечает День независимости 24 августа Фото:
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Украина 24 августа перевела все свои подразделения на усиленный режим работы. Это связано с празднованием в стране Дня независимости. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С 00.00 часов все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы», — рассказал Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Киев принял такое решение, так как опасается российского наступления по нескольким направлениям в День независимости на Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Украину с этим праздником. Он подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Telegram-канал Baza сообщал, что МВД и МЧС Москвы также усиливали работу на День независимости Украины 24 августа.

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Украина 24 августа перевела все свои подразделения на усиленный режим работы. Это связано с празднованием в стране Дня независимости. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «С 00.00 часов все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы», — рассказал Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Киев принял такое решение, так как опасается российского наступления по нескольким направлениям в День независимости на Украине. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Украину с этим праздником. Он подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Telegram-канал Baza сообщал, что МВД и МЧС Москвы также усиливали работу на День независимости Украины 24 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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