Марочко: на Украине в День независимости ввели особый режим

Украина отмечает День независимости 24 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина 24 августа перевела все свои подразделения на усиленный режим работы. Это связано с празднованием в стране Дня независимости. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С 00.00 часов все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы», — рассказал Андрей Марочко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Киев принял такое решение, так как опасается российского наступления по нескольким направлениям в День независимости на Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Украину с этим праздником. Он подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Telegram-канал Baza сообщал, что МВД и МЧС Москвы также усиливали работу на День независимости Украины 24 августа.