Baza: МВД Москвы усиливает работу на День независимости Украины

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Митинг за Ройзмана на площади 1905 года. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, полиция
Сотрудники МВД России обязаны находиться на рабочих местах при оружии, передает Baza Фото:

МВД и МЧС Москвы усиливают работу на День независимости Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Baza».

«Во многих отделах полиции сотрудникам объявили, что у них в ближайшее время усиленный вариант несения службы. Сотрудники обязаны находиться на рабочих местах и при оружии», — говорится в сообщении. Отмечается, что официально сотрудникам спецслужб не объяснили усиление безопасности. Однако в МВД и МЧС заявили, что решение связано с Днем независимости Украины.

По данным канала, начальству МЧС также поручено подготовить полные комплекты, которые работают на пожарах. Личный состав газодымозащитной службы должны быть на связи, так как им пригрозили телефонными проверками.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Официального подтверждения информации нет.

День независимости Украины ежегодно празднуют 24 августа. Отмечается, что 24 августа 2023 года будет рабочим днем для всех граждан Украины из-за военного положения в стране.

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МВД и МЧС Москвы усиливают работу на День независимости Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Baza». «Во многих отделах полиции сотрудникам объявили, что у них в ближайшее время усиленный вариант несения службы. Сотрудники обязаны находиться на рабочих местах и при оружии», — говорится в сообщении. Отмечается, что официально сотрудникам спецслужб не объяснили усиление безопасности. Однако в МВД и МЧС заявили, что решение связано с Днем независимости Украины. По данным канала, начальству МЧС также поручено подготовить полные комплекты, которые работают на пожарах. Личный состав газодымозащитной службы должны быть на связи, так как им пригрозили телефонными проверками. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Официального подтверждения информации нет. День независимости Украины ежегодно празднуют 24 августа. Отмечается, что 24 августа 2023 года будет рабочим днем для всех граждан Украины из-за военного положения в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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