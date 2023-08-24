В Пермском крае все школьные чаты переведут в мессенджер «ВКонтакте»

В Пермском крае учителя школ, чиновники от образования и родители онлайн будут общаться только в мессенджере «ВКонтакте». Такую задачу поставила министр образования Прикамья Раиса Кассина.
«С 1 сентября все чаты переводим в ВК Мессенджер!» — говорится в ее докладе «Основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования». Документ есть в распоряжении URA.RU.
Также в разделе, посвященном развитию электронной образовательной системы, указано, что с начала учебного года все совещания педагогов и чиновников в формате видеозвонков будут проводиться только на платформе «Сферум».
Информационно-коммуникационную платформу «Сферум» презентовали еще в марте 2021 года. Ее создали Минпросвещения и Минцифры РФ, чтобы, как заявлял министр просвещения Сергей Кравцов, «уйти от зарубежных аналогов». Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте».
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