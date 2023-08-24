В Пермском крае все школьные чаты переведут в мессенджер «ВКонтакте»

25 августа 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Система образования переходит на отечественные онлайн-продукты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае учителя школ, чиновники от образования и родители онлайн будут общаться только в мессенджере «ВКонтакте». Такую задачу поставила министр образования Прикамья Раиса Кассина. «С 1 сентября все чаты переводим в ВК Мессенджер!» — говорится в ее докладе «Основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования». Документ есть в распоряжении URA.RU. Также в разделе, посвященном развитию электронной образовательной системы, указано, что с начала учебного года все совещания педагогов и чиновников в формате видеозвонков будут проводиться только на платформе «Сферум». Информационно-коммуникационную платформу «Сферум» презентовали еще в марте 2021 года. Ее создали Минпросвещения и Минцифры РФ, чтобы, как заявлял министр просвещения Сергей Кравцов, «уйти от зарубежных аналогов». Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте».

В Пермском крае учителя школ, чиновники от образования и родители онлайн будут общаться только в мессенджере «ВКонтакте». Такую задачу поставила министр образования Прикамья Раиса Кассина. «С 1 сентября все чаты переводим в ВК Мессенджер!» — говорится в ее докладе «Основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования». Документ есть в распоряжении URA.RU. Также в разделе, посвященном развитию электронной образовательной системы, указано, что с начала учебного года все совещания педагогов и чиновников в формате видеозвонков будут проводиться только на платформе «Сферум». Информационно-коммуникационную платформу «Сферум» презентовали еще в марте 2021 года. Ее создали Минпросвещения и Минцифры РФ, чтобы, как заявлял министр просвещения Сергей Кравцов, «уйти от зарубежных аналогов». Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте».