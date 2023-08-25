Таксопарки Екатеринбурга обяжут закупать отечественные машины

Екатеринбургские таксопарки сделали акцент на отечественные и китайские автомобили Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбургским таксопарком придется закупать отечественные машины для поддержки автопрома. О вероятности этого события корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса перевозок «Максим».

В кругах представителей таксопарков подняли вопрос о том, что правительство может обязать закупать в парки автомобили отечественных марок, чтобы поддержать российский автопром. Представитель компании «Максим» сказал, что такая вероятность есть, но посоветовал обратиться за подробной информацией в таксопарки. В руководстве службы заказа легкового транспорта «Next» добавили о том, что слышали подобную информацию, но комментировать отказались.

Специалист таксопарка Team Avto Евгений поделился с корреспондентом агентства, что компания находится на связи с министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, где об обязательствах закупки отечественных машин не говорилось. «Единственное, мы согласовываем внешний вид автомобиля таксопарка, так как это является нормой автоперевозок», — рассказал собеседник агентства.

Правда, компаниям поступают предложения от «Ситимобил» и «Яндекс GO» о пополнении таксопарков новыми Lada, Chery, Jac и Geely, но специалист это никак не связывает с обязательной нормой по лизингу. «Последний раз обращения получали порядка месяца назад», — подытожил Евгений.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации комментарий получить не удалось.

Свердловские таксисты раскритиковали закон №580-ФЗ о новых требованиях для автоперевозок, который вступит в силу с 1-го сентября 2023 года. Закон обяжет водителей приобретать страховку по тарифу для такси, которое в несколько раз дороже обычной страховки, а власти региона смогут установить свои требования к внешнему виду автомобилей в таксопарках.