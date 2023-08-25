Лукашенко ответил на вопрос, кто мог убить Пригожина

Лукашенко заявил, что Путин не причастен к смерти Пригожина

25 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что российский лидер здесь абсолютно не причем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не знает, кто мог готовить покушение на бизнесмена Евгения Пригожина. Однако он уверен, что это был точно не российский лидер Владимир Путин. «Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — заявил Лукашенко, передает издание «Белта». Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли в авиакатастрофе, их тела пока не опознали. ЧВК «Вагнер» передислоцировалась в Белоруссию после вооруженного мятежа, устроенного Пригожиным в России 24 июня. Для урегулирования ситуации переговоры с бизнесменом вел Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не знает, кто мог готовить покушение на бизнесмена Евгения Пригожина. Однако он уверен, что это был точно не российский лидер Владимир Путин. «Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — заявил Лукашенко, передает издание «Белта». Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли в авиакатастрофе, их тела пока не опознали. ЧВК «Вагнер» передислоцировалась в Белоруссию после вооруженного мятежа, устроенного Пригожиным в России 24 июня. Для урегулирования ситуации переговоры с бизнесменом вел Лукашенко.