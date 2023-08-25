Лукашенко: семья Пригожина подтвердила его гибель

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает контакт с семьей Евгения Пригожина. По словам главы государства, родственники уверены, что бизнесмен погиб.

«Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб», — заявил Лукашенко. «То, что хвост оторвался, уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту», — добавил лидер Беларуси. Его слова приводит издание «Белта».

Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, по версии МЧС, погибли в авиакатастрофе, их тела пока не опознали.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает контакт с семьей Евгения Пригожина. По словам главы государства, родственники уверены, что бизнесмен погиб. «Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб», — заявил Лукашенко. «То, что хвост оторвался, уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту», — добавил лидер Беларуси. Его слова приводит издание «Белта». Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, по версии МЧС, погибли в авиакатастрофе, их тела пока не опознали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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