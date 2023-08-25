Лукашенко: семья Пригожина подтвердила его гибель

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает контакт с семьей Евгения Пригожина. По словам главы государства, родственники уверены, что бизнесмен погиб.
«Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб», — заявил Лукашенко. «То, что хвост оторвался, уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту», — добавил лидер Беларуси. Его слова приводит издание «Белта».
Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, по версии МЧС, погибли в авиакатастрофе, их тела пока не опознали.
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