Лукашенко: семья Пригожина подтвердила его гибель

25 августа 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Лукашенко прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает контакт с семьей Евгения Пригожина. По словам главы государства, родственники уверены, что бизнесмен погиб. «Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб», — заявил Лукашенко. «То, что хвост оторвался, уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту», — добавил лидер Беларуси. Его слова приводит издание «Белта». Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, по версии МЧС, погибли в авиакатастрофе, их тела пока не опознали.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает контакт с семьей Евгения Пригожина. По словам главы государства, родственники уверены, что бизнесмен погиб. «Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб», — заявил Лукашенко. «То, что хвост оторвался, уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту», — добавил лидер Беларуси. Его слова приводит издание «Белта». Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, по версии МЧС, погибли в авиакатастрофе, их тела пока не опознали.