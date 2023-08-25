25 августа 2023

Дубцова и Дайнеко исполнили патриотическую песню жительницы ХМАО

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Российские звезды выступили на одной сцене с Натальей Рассохацкой из Нижневартовска Фото:

Популярные российские исполнительницы Ирина Дубцова и Виктория Дайнеко спели на одной сцене в эфире «Первого канала» песню жительницы Нижневартовска (ХМАО) Натальи Рассохацкой. Композиция под называнием «Плачу» представлена югорчанкой на Международном конкурсе патриотической песни на русском языке к 9 мая.

«Смотрите выступление нашей землячки Натальи Рассохацкой на „Первом канале“ с российскими звездами. Ее песня „Плачу“ становится настоящим хитом. Она получила высокую оценку жюри Международного конкурса патриотической песни на русском языке к 9 мая», — сообщили о выступлении Рассохацкой в telegram-канале мэрии Нижневартовска. Жительница Югры в настоящее время учится в музыкальной академии Игоря Матвиенко, а также является резидентом арт-кластера «Таврида».

Ранее сургутский рэп-исполнитель Павел Паром порадовал жителей Ханты-Мансийска своим выступлением на площадке фестиваля «Российская студенческая весна». Он исполнил свою песню «Три ратных поля», которая посвящена единству народа.

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Популярные российские исполнительницы Ирина Дубцова и Виктория Дайнеко спели на одной сцене в эфире «Первого канала» песню жительницы Нижневартовска (ХМАО) Натальи Рассохацкой. Композиция под называнием «Плачу» представлена югорчанкой на Международном конкурсе патриотической песни на русском языке к 9 мая. «Смотрите выступление нашей землячки Натальи Рассохацкой на „Первом канале“ с российскими звездами. Ее песня „Плачу“ становится настоящим хитом. Она получила высокую оценку жюри Международного конкурса патриотической песни на русском языке к 9 мая», — сообщили о выступлении Рассохацкой в telegram-канале мэрии Нижневартовска. Жительница Югры в настоящее время учится в музыкальной академии Игоря Матвиенко, а также является резидентом арт-кластера «Таврида». Ранее сургутский рэп-исполнитель Павел Паром порадовал жителей Ханты-Мансийска своим выступлением на площадке фестиваля «Российская студенческая весна». Он исполнил свою песню «Три ратных поля», которая посвящена единству народа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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