Дубцова и Дайнеко исполнили патриотическую песню жительницы ХМАО

Популярные российские исполнительницы Ирина Дубцова и Виктория Дайнеко спели на одной сцене в эфире «Первого канала» песню жительницы Нижневартовска (ХМАО) Натальи Рассохацкой. Композиция под называнием «Плачу» представлена югорчанкой на Международном конкурсе патриотической песни на русском языке к 9 мая.
«Смотрите выступление нашей землячки Натальи Рассохацкой на „Первом канале“ с российскими звездами. Ее песня „Плачу“ становится настоящим хитом. Она получила высокую оценку жюри Международного конкурса патриотической песни на русском языке к 9 мая», — сообщили о выступлении Рассохацкой в telegram-канале мэрии Нижневартовска. Жительница Югры в настоящее время учится в музыкальной академии Игоря Матвиенко, а также является резидентом арт-кластера «Таврида».
Ранее сургутский рэп-исполнитель Павел Паром порадовал жителей Ханты-Мансийска своим выступлением на площадке фестиваля «Российская студенческая весна». Он исполнил свою песню «Три ратных поля», которая посвящена единству народа.
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