В Челябинске новые дома будут строить с подземными парковками

28 августа 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Подземная парковка должна стать обязательным атрибутом новых многоэтажек в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске новые многоэтажки будут строить с подземными парковками. Об этом в ходе «Большой редакции» издательского дома «Гранада-Пресс» заявила глава города Наталья Котова. «Ситуацию с парковками не решить за короткое время. Современный город невозможен без высотных зданий, но такие дома должны иметь подземные парковки. По моему мнению, еще 10 лет назад нужно было разрешать строить жилые дома только с такими парковками, потому что только так мы можем убрать личный транспорт со дворов. На сегодня мы по максимуму работаем с застройщиками, чтобы дома большой этажности имели подземные парковки», — заявила Котова. Что касается действующих наземных парковок для автотранспорта, то, по мнению Котовой, они требуют легализации. На сегодня мэрией заключено 894 договора на некапитальные торговые объекты, включая стоянки. Налоги и сборы с них увеличены с шести миллионов рублей в 2019 году до 82 миллионов в 2023 году.

В Челябинске новые многоэтажки будут строить с подземными парковками. Об этом в ходе «Большой редакции» издательского дома «Гранада-Пресс» заявила глава города Наталья Котова. «Ситуацию с парковками не решить за короткое время. Современный город невозможен без высотных зданий, но такие дома должны иметь подземные парковки. По моему мнению, еще 10 лет назад нужно было разрешать строить жилые дома только с такими парковками, потому что только так мы можем убрать личный транспорт со дворов. На сегодня мы по максимуму работаем с застройщиками, чтобы дома большой этажности имели подземные парковки», — заявила Котова. Что касается действующих наземных парковок для автотранспорта, то, по мнению Котовой, они требуют легализации. На сегодня мэрией заключено 894 договора на некапитальные торговые объекты, включая стоянки. Налоги и сборы с них увеличены с шести миллионов рублей в 2019 году до 82 миллионов в 2023 году.