Бастрыкин требует доклад по убийству челябинки, чье тело нашли в сгоревшем авто

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах убийства 21-летней жительницы Челябинской области, чей труп нашли в лесу в салоне сгоревшей машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
«26 августа в лесу около деревни Малая Ультракова Аргаяшского района в сгоревшем автомобиле было обнаружено тело 21-летней девушки со следами термического воздействия. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СКР по области Ахмеду Асхабову доложить о ходе установления обстоятельств убийства девушки», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По данным URA.RU, к преступлению может быть причастен сожитель девушки. Именно его сейчас ищут силовики.
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