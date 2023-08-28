Бастрыкин требует доклад по убийству челябинки, чье тело нашли в сгоревшем авто

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах убийства 21-летней жительницы Челябинской области, чей труп нашли в лесу в салоне сгоревшей машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

«26 августа в лесу около деревни Малая Ультракова Аргаяшского района в сгоревшем автомобиле было обнаружено тело 21-летней девушки со следами термического воздействия. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СКР по области Ахмеду Асхабову доложить о ходе установления обстоятельств убийства девушки», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По данным URA.RU, к преступлению может быть причастен сожитель девушки. Именно его сейчас ищут силовики.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах убийства 21-летней жительницы Челябинской области, чей труп нашли в лесу в салоне сгоревшей машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства «26 августа в лесу около деревни Малая Ультракова Аргаяшского района в сгоревшем автомобиле было обнаружено тело 21-летней девушки со следами термического воздействия. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СКР по области Ахмеду Асхабову доложить о ходе установления обстоятельств убийства девушки», — говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По данным URA.RU, к преступлению может быть причастен сожитель девушки. Именно его сейчас ищут силовики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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