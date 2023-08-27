27 августа 2023
26 августа 2023

В челябинском лесу в сгоревшей машине нашли труп девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., пожар, бмв, двигатель, машина авто
Тело девушки обнаружили в салоне сгоревшей машины (архивное фото) Фото:

В лесу около деревни Малая Ультракова Аргаяшского района (Челябинская область) нашли сгоревший автомобиль с 21-летней женщиной внутри. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, следствие рассматривают версию об убийстве.

«Машину нашли в лесном массиве у деревни. Ее заметили случайные проезжие. Сейчас следователи ищут виновного в убийстве», — рассказал источник.

По данным URA.RU, первым в списке подозреваемых стал сожитель женщины. После произошедшего он скрылся. Силовики его разыскивают.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.1, ст. 105 УК РФ (убийство). Устанавливаются обстоятельства случившегося и личность предполагаемого преступника.

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В лесу около деревни Малая Ультракова Аргаяшского района (Челябинская область) нашли сгоревший автомобиль с 21-летней женщиной внутри. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, следствие рассматривают версию об убийстве. «Машину нашли в лесном массиве у деревни. Ее заметили случайные проезжие. Сейчас следователи ищут виновного в убийстве», — рассказал источник. По данным URA.RU, первым в списке подозреваемых стал сожитель женщины. После произошедшего он скрылся. Силовики его разыскивают. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.1, ст. 105 УК РФ (убийство). Устанавливаются обстоятельства случившегося и личность предполагаемого преступника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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