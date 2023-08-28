28 августа 2023

Молодой отец устроил погром в патрульной машине пермских полицейских

Пермяк после рождения сына разбил стекло и видеорегистратор в машине ГИБДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодого отца осудили за повреждение машины ГИБДД Фото:

В Пермском крае осудили местного жителя, который испортил видеорегистратор и разбил стекло в машине сотрудников ГИБДД. Мужчина объяснил свои действия рождением сына накануне описываемых событий. Информация об этом опубликована на сайте Краснокамского суда.

«В ночное время житель Краснокамска проезжал по улице <…> и попал в поле зрения полицейских. В ответ на приглашение проследовать в служебный автомобиль водитель схватил блюстителей порядка за форменное обмундирование, стал нецензурно выражаться, а в салоне машины ударил ногой по видеорегистратору и повредил лобовое стекло», — написано в решении суда.

Действия осужденного квалифицировали как неповиновение сотрудникам правопорядка. Пермяка приговорили к аресту на 14 суток.

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В Пермском крае осудили местного жителя, который испортил видеорегистратор и разбил стекло в машине сотрудников ГИБДД. Мужчина объяснил свои действия рождением сына накануне описываемых событий. Информация об этом опубликована на сайте Краснокамского суда. «В ночное время житель Краснокамска проезжал по улице <…> и попал в поле зрения полицейских. В ответ на приглашение проследовать в служебный автомобиль водитель схватил блюстителей порядка за форменное обмундирование, стал нецензурно выражаться, а в салоне машины ударил ногой по видеорегистратору и повредил лобовое стекло», — написано в решении суда. Действия осужденного квалифицировали как неповиновение сотрудникам правопорядка. Пермяка приговорили к аресту на 14 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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