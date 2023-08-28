Молодой отец устроил погром в патрульной машине пермских полицейских

Пермяк после рождения сына разбил стекло и видеорегистратор в машине ГИБДД

Молодого отца осудили за повреждение машины ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае осудили местного жителя, который испортил видеорегистратор и разбил стекло в машине сотрудников ГИБДД. Мужчина объяснил свои действия рождением сына накануне описываемых событий. Информация об этом опубликована на сайте Краснокамского суда.

«В ночное время житель Краснокамска проезжал по улице <…> и попал в поле зрения полицейских. В ответ на приглашение проследовать в служебный автомобиль водитель схватил блюстителей порядка за форменное обмундирование, стал нецензурно выражаться, а в салоне машины ударил ногой по видеорегистратору и повредил лобовое стекло», — написано в решении суда.

Действия осужденного квалифицировали как неповиновение сотрудникам правопорядка. Пермяка приговорили к аресту на 14 суток.